Logo
Large banner

Lavrov: Ishod rata u Ukrajini odlučiće oružje, a ne pregovori

08.06.2026 17:38

Komentari:

0
Лавров: Исход рата у Украјини одлучиће оружје, а не преговори
Foto: Tanjug/AP/Alexander Nemenov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da će ishod rata u Ukrajini odlučiti oružje, a ne pregovori. Oštro je kritikovao otvoreno pismo koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio Vladimiru Putinu, nazvavši ga nepristojnim, piše Euronjuz.

Lavrov je u poned‌jeljak izjavio da Moskvi posebno smeta što je pismo "kružilo svijetom", utvrdivši da se "pristojni ljudi tako ne ponašaju". Prema njegovim riječima, to Kremlju "ukazuje da Ukrajina nema interesa za pregovore".

Šef ruske diplomatije ponovio je raniju Putinovu izjavu da za ishod sveobuhvatne operacije "nisu ključni pregovori, već postupci uključenih" na ratištu.

Prošle sedmice ukrajinski je predsjednik objavio otvoreno pismo Putinu u kojem je predložio direktne razgovore dvojice zvaničnika. Putin je tu ponudu odbio prošlog petka tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, rekavši kako "ne vidi smisla u sastanku sa Zelenskim".

Inicijativu Zelenskog kasnije su podržali zvaničnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Oni su u ned‌jelju s ukrajinskim predsjednikom izdali zajedničku izjavu s pet uslova za koje kažu da su nužni za "pravedan i trajan mir", uključujući trenutni i sveobuhvatni prekid vatre te pregovore temeljene na trenutnoj liniji dodira.

Kremlj odbacio evropsku inicijativu

Putinov portparol Dmitrij Peskov odbacio je evropsku inicijativu na brifingu u poned‌jeljak. Optužio je evropske zvaničnike da potkopavaju vlastite pozive na mir time što nastavljaju vojnu podršku Ukrajini.

"Htio bih istaći da Makron, Starmer i Merc pokušavaju govoriti o miru. Istovremeno, naglašavaju svoju namjeru da pomognu Ukrajini u proizvodnji novih vrsta oružja", rekao je Peskov.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Ukrajina

pregovori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драма на небу: Ловци Ф-16 ометали авион са министрима одбране земаља ЕУ

Svijet

Drama na nebu: Lovci F-16 ometali avion sa ministrima odbrane zemalja EU

4 h

0
Иран: Бродови плаћају до два милиона долара за пролаз кроз Хормуз

Svijet

Iran: Brodovi plaćaju do dva miliona dolara za prolaz kroz Hormuz

4 h

0
Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026

Svijet

Iranska vojska prekida napade na Izrael

6 h

0
Володимир Зеленски

Svijet

Zelenski poslao poruku Putinu, stigao odgovor iz Rusije

7 h

0

  • Najnovije

20

43

Dodik: Srpska lista ostala garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

20

40

Sladić otkrio kada toplotni talas stiže u BiH

20

32

Cvijanović: U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora

20

28

Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

20

16

Američka vojska pucala na naftni tanker

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner