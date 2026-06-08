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Zelenski poslao poruku Putinu, stigao odgovor iz Rusije

Autor:

ATV
08.06.2026 13:54

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Володимир Зеленски
Foto: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je pismo ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog kao nezainteresovanost Ukrajine za pregovore o pronalaženju rješenja za sukob, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu opširno govorio o mogućnosti nastavka pregovora sa Ukrajinom ili o ukrajinskom pitanju. To je uključivalo i uzimanje u obzir pisma Zelenskog, objavljenog dan ranije i upućenog predsjedniku Putinu, ali, iz nekog razloga, poslatog širom svijeta", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

On je naglasio da se ljubazni ljudi vjerovatno ne ponašaju tako.

"Predsjednik je ovo pismo protumačio kao pokazatelj da Ukrajini nisu potrebni pregovori", naveo je Lavrov.

On je istakao da je trenutno teško dati prognozu o perspektivama pregovora o Ukrajini.

"Juče su, po mom mišljenju, u Londonu lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa Zelenskim, potpisali dokument o strateškoj podršci kijevskom režimu. Postignut je dogovor da će Ukrajini biti isporučeno dodatno dalekometno oružje kako bi se izvršili udari na rusku teritoriju, uključujući i duboko u rusku teritoriju. Ne znam kako da govorim o bilo kakvim pregovorima u ovoj situaciji", dodao je Lavrov.

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Tagovi :

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

Sergej Lavrov

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

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