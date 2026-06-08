Ministarstvo odbrane pažljivo prati vežbe NATO-a, a Rusija preduzima sve mjere kako bi osigurala svoju bezbjednost, izjavio je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, komentarišući početak vježbi NATO-a koje će se održati u Finskoj i Norveškoj.

"Napredovanje vojne infrastrukture NATO-a ka našim granicama traje već nekoliko decenija. I, naravno, ovaj proces pažljivo prati naše Ministarstvo odbrane", poručio je Peskov.

Peskov je, govoreći o rješavanju ukrajinskog pitanja ocijenio da je trenutno teško zamisliti pregovore, obzirom na terorističke akcije kijevskog režima.

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Prema njegovim riječima, Kijev čini sve što može da uspori mirovni proces u Ukrajini.

Napad na putnički voz Moskva-Simferopolj je krivično djelo kijevskog režima, naglasio je Peskov.

Ranije e objavljeno da NATO pokreće vežbu vazduhoplovnih snaga "Zastava Ramštajn 2026", koja će se održati i u zemljama koje se graniče sa Rusijom.