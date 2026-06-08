Napadnut Izrael, formacija se uključila u rat na Bliskom istoku

Jemenski Huti saopštili su danas da su izvršili napade na Izrael, da su proglasili potpunu zabranu pomorske plovidbe u Crvenom moru za Izrael i najavili su da će na svaku eskalaciju uzvratiti istom mjerom.

"Snage Huta su u stanju visoke pripravnosti spremne da se suprotstave svakoj agresiji protiv jemenskog naroda", izjavio je danas general-major Mohamed el Atifi, ministar odbrane u vladi Jemena koju predvode Huti, prenosi "Al Džazira".

On je rekao da najnoviji talas sukoba sa cionističkim i američkim neprijateljem uspostavlja jedinstvo frontova i dokazuje "efikasnost vojnih operacija džihada i osovine otpora neprijatelju".

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Huti su ovim potezima otvorili novi front na Bliskom istoku i učestalim napadima dronovima i balističkim raketama dugog dometa na Izrael formalno se umiješali u američko-izraelski rat protiv Irana.

Ova pro-iranska jemenska militantna frakcija se zavjetovala da će nastaviti napade na Izrael i na pomorski saobraćaj u Crvenom moru sve dok se rat ne završi.

Zamjenik ministra spoljnih poslova vlade Huta Husein el-Ezi upozorio je ranije da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsjednik Donald Tramp nastavi da nanosi štetu mirovnim naporima.

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Moreuz Bab el-Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i ključna je plovna ruta za trgovačku flotu koja plovi u pravcu Sueckog kanala.