Napadnut Izrael, formacija se uključila u rat na Bliskom istoku

Autor:ATV
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Jemenski Huti saopštili su danas da su izvršili napade na Izrael, da su proglasili potpunu zabranu pomorske plovidbe u Crvenom moru za Izrael i najavili su da će na svaku eskalaciju uzvratiti istom mjerom.
"Snage Huta su u stanju visoke pripravnosti spremne da se suprotstave svakoj agresiji protiv jemenskog naroda", izjavio je danas general-major Mohamed el Atifi, ministar odbrane u vladi Jemena koju predvode Huti, prenosi "Al Džazira".
On je rekao da najnoviji talas sukoba sa cionističkim i američkim neprijateljem uspostavlja jedinstvo frontova i dokazuje "efikasnost vojnih operacija džihada i osovine otpora neprijatelju".
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Huti su ovim potezima otvorili novi front na Bliskom istoku i učestalim napadima dronovima i balističkim raketama dugog dometa na Izrael formalno se umiješali u američko-izraelski rat protiv Irana.
Ova pro-iranska jemenska militantna frakcija se zavjetovala da će nastaviti napade na Izrael i na pomorski saobraćaj u Crvenom moru sve dok se rat ne završi.
Zamjenik ministra spoljnih poslova vlade Huta Husein el-Ezi upozorio je ranije da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsjednik Donald Tramp nastavi da nanosi štetu mirovnim naporima.
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Moreuz Bab el-Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i ključna je plovna ruta za trgovačku flotu koja plovi u pravcu Sueckog kanala.
Yemen's military has announced the re-imposition of the blockade on Israeli ships in the Red Sea, in retaliation for Israeli attacks on Iran, Lebanon, and Gaza, and that following the Yemeni retaliatory strike on Tel Aviv this morning, it will meet "escalation with escalation." pic.twitter.com/h5JAxOqUYn— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) June 8, 2026
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