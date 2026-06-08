Netanjahu sazvao sastanak bezbjednosnog kabineta zbog eskalacije sa Iranom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu održaće danas u 11 časova po lokalnom vremenu sastanak bezbjednosnog kabineta zbog eskalacije sukoba sa Iranom, izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik za dnevni list Tajms of Izrael navodeći da će današnjem sastanku prisustvovati samo mala grupa ključnih ministara.

Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne dijelove Irana, a nakon što je Iran u nedjelju lansirao 10 raketa na sjever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Svijet Oglasio se IDF nakon napada Teherana: Nećemo tolerisati

Američki predsjednik Donald Tramp apelovao je na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "ne uzvraća na iranske napade" rekavši da nije srećan zbog eskalacije i da to neće pomoći u pregovorima sa zvaničnim Teheranom, prenio je ranije danas Gardijan.

(Tanjug)