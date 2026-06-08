Mediji tvrde: Srbin ubijen u pucnjavi u Španiji

U pucnjavi koja se dogodila u Barseloni ubijen je muškarac, za koga španski mediji navode da je srpske nacionalnosti.

Prema pisanju portala ElCaso.cat pucnjava se dogodila u nedjelju oko 21 čas u unutrašnjem dvorištu zgrade u kvartu Zona Franka, kada je muškarac obučen u crno ispalio nekoliko hitaca u leđa muškarcu.

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Uprkos naporima komšija, medicinskih radnika i agenata Mososa, koji su brzo izašli na teren muškarac je preminuo.

Neko vrijeme cijeli kvart je bio blokiran, ali napadač nije pronađen.

Kako se navodi, u tom kvartu se prije nekoliko nedjelja dogodila druga pucnjava, a mnogi sve češće incidente dovode u vezu sa obračunima narko bandi. Ftanovnici tog područja održali su demonstracije prošle nedjelje zahtijevajući od Gradskog vijeća veću sigurnost.

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Identitet preminulog trenutno nije poznat, ali policijski izvori sugerišu da je možda bio državljanin Srbije, prenosi portal Metropoli abierta.

(Glas Srpske)