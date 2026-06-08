Oglasio se IDF nakon napada Teherana: Nećemo tolerisati

Izraelska vojska objavila je da je uočila novi val raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu.

Izraelska vojska izdala je kratko saopštenje u zoru po iranskom vremenu, kada su napadi počeli.

"Prije kratkog vremena izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo je vojne ciljeve koji pripadaju iranskom terorističkom režimu u zapadnom i središnjem Iranu", napisali su.

Izraelska vojska pogodila je iranska lansirna mjesta za rakete zemlja - zemlju i infrastrukturu koja nije povezana s energetskim sektorom, rekao je izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Yechiel Leiter, nakon što je Iran ispalio balističke rakete na Izrael.

Iran fired 11 ballistic missiles at Israel today. Each one of those missiles can level an entire neighborhood and kill hundreds. No self-respecting country in the world would tolerate such an attack, and neither will Israel.



Israel is now targeting Iranian surface-to-surface… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 8, 2026

"Nijedna zemlja na svijetu koja drži do sebe ne bi tolerirala takav napad, pa neće ni Izrael", napisao je Leiter na Iksu.