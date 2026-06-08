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Oglasio se IDF nakon napada Teherana: Nećemo tolerisati

Autor:

ATV
08.06.2026 07:05

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Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026
Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Izraelska vojska objavila je da je uočila novi val raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu.

Izraelska vojska izdala je kratko saopštenje u zoru po iranskom vremenu, kada su napadi počeli.

"Prije kratkog vremena izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo je vojne ciljeve koji pripadaju iranskom terorističkom režimu u zapadnom i središnjem Iranu", napisali su.

Izraelska vojska pogodila je iranska lansirna mjesta za rakete zemlja - zemlju i infrastrukturu koja nije povezana s energetskim sektorom, rekao je izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Yechiel Leiter, nakon što je Iran ispalio balističke rakete na Izrael.

"Nijedna zemlja na svijetu koja drži do sebe ne bi tolerirala takav napad, pa neće ni Izrael", napisao je Leiter na Iksu.

Израел Иран напад

Svijet

Izrael uzvratio Iranu nakon raketnog udara

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