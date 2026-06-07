Tragedija: Auto se ugasio na šinama, roditelji poginuli

Teška tragedija potresla je u subotu, 6. juna, Valdviertel (Donja Austrija). Teretni voz se silovito zakucao u automobil tročlane porodice i usmrtio mlade roditelje. Samo dvogodišnja kćerka je preživjela.

Sada se pojavljuju prvi dirljivi detalji o porodici, koja je bila omiljena i rado viđena - a postoje i spekulacije.

Kako mediji prenose, otac je iz Srbije, a majka iz Turske, koja je bila za volanom automobila.

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Kako je došlo do ove tragedije je pitanje koje muči i spasioce i istražitelje. Naime, oko 16 časova u Allentsteigu, okrug Cvetl, blizu stare stanice Taja, dogodio se razorni sudar između automobila i teretnog voza na pružnom prelazu Franz-Josefs-Bahn, koji je obezbijeđen svjetlosnim signalom.

Da li su trenutna nepažnja, ograničena vidljivost ili vozačka greška 34-godišnje majke, koja je bila za volanom, izazvali kobni sudar - potpuno je nejasno i predmet je istrage.

Radost u porodici bila je velika jer je majka, sa vozačkom dozvolom, postala samostalna.

Naime, otac, informatičar, proljetos je doživio tešku nezgodu na poslu, kada mu je plamen ozbiljno opekao lice i ruke, pa neko vrijeme nije mogao da vozi.

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Oporavak je, međutim, tekao dobro, rane su posljednjih sedmica bile jedva vidljive.

Auto se ugasio?

Ipak, kruže glasine. Navodno je automobil stajao nasred šina. Da li je početnici za volanom ugasio motor?

Jedan očevidac, koji želi da ostane anoniman, izjavio je za "Krone“ da je čuo "prasak“ i da je mašinovođa bar jednom ili dvaput zatrubio.

Udarac je bio toliko silovit da su majka (34), rodom iz Turske, i otac (39), Srbin poginuli na licu mjesta. Samo njihova dvogodišnja kćerka preživjela je užasnu nesreću i to pravim čudom.

Gradonačelnik Georg Markštajner je šokiran: "Bili su stalni kupci na našem bio-imanju, dolazili su više puta nedjeljno. Bili su veoma ljubazni. Svi koji su ih znali opisivali su ih kao izuzetno prijatne".

Markštajner se prisjeća i dirljivih scena: djevojčica često je željela da zaviri u štalu.

"Posebno joj je prijalo da gleda krave", rekao je.

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I komšija ih se sjeća sa tugom: "Uvijek su bili ljubazni i prijateljski. Ona je često šetala sa kolicima. Nismo imali bliske kontakte, ali bili su veoma simpatični", ispričao je komšija.

Spasioci pod velikim opterećenjem

Za spasioce je intervencija bila ogromno opterećenje.

"Naše duboko saučešće ide porodici i svim pogođenima ovom tragičnom nesrećom“, saopštili su vatrogasci na Fejsbuku.

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Automobil je poslije sudara bio djelimično priklješten pod vozom, a izvlačenje je trajalo satima. Tek uz pomoć dve sajle uspeli su da oslobode vozilo.

Preživjela je samo djevojčica, koja je brzo izvučena sa zadnjeg sjedišta i helikopterom prebačena u bolnicu.

Nakon bolničkog liječenja, djevojčicu će preuzeti baka, koja živi u Braunau. Roditelji su potom izvučeni iz vozila i predati pogrebnoj službi.

(Nezavisne)