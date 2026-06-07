Logo
Large banner

Pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca ispod odjeće: Evo koliku kaznu zatvora je dobio

Autor:

ATV
07.06.2026 17:48

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Hose Manuel Perez iz grada Oksnard u Kaliforniji osuđen je na više od pet godina zatvora nakon što je pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca, sakrivenih ispod odjeće.

Perez je krijumčario reptile tokom perioda od šest godina, a za to vrijeme uspio da prokrijumčari najmanje 1.700 gmizavaca u SAD.

паре марке

Hronika

Bh. državljanka godinama primala novac iz Austrije, a živjela u BiH: Sada mora da vrati 60.000 KM

Prema optužnici, on i njegovi saučesnici prevozili su životinje preko granice između januara 2016. i februara 2022. godine, prvenstveno gmizavce poput jukatanskih kornjača, mladunaca krokodila i meksičkih guštera, prenio je "Si-Bi-Es njuz".

Tržišna vrijednost prokrijumčarenih životinja premašuje 739.000 dolara.

Grupa švercera koristila je društvene mreže za kupovinu i prodaju životinja iz divljine i za organizovanje njihove isporuke.

Oglasi za gmizavce sastojali su se od fotografija i video-zapise koji prikazuju kako su životinje uhvaćene u divljini.

61c84e55816aa ojt banjaluka

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Prnjavoru

Krijumčari su preuzimali životinje na Međunarodnom aerodromu "Sijudad Huarez" u Meksiku, prije nego što su ih vozilom transportovali preko granice do El Pasa u Teksasu.

Perez je plaćao naknadu za prevoz za svaku pošiljku, a iznos je zavisio od broja životinja koje se transportuju i rizik od otkrivanja.

On se izjasnio krivim u avgustu 2022. godine po dvije tačke optužnice za šverc robe u SAD i jednoj tački optužnice za trgovinu divljim životinjama.

ГП Козарска Дубица

Društvo

Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

Nova zatvorska kazna izrečena mu je pored postojeće devetogodišnje.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gmizavci

Zatvor

presuda

krijumčarenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Maloljetnik pao sa krova kuće

3 h

0
Српкиња није стигла да се поклони Појасу Пресвете Богородице, али ју је сачекао овдје: ''Бог је велики''

Srbija

Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki''

3 h

0
Сједница Предсједништва СДС-а

Republika Srpska

Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS

3 h

4
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik otkrila da nema mobilni telefon

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Sankcije i blokada imovine Teheranu ostaju do postizanja sporazuma

3 h

0
Шведска ће због пораста криминала дјецу слати у затворе за одрасле

Svijet

Švedska će zbog porasta kriminala djecu slati u zatvore za odrasle

4 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Svijet

Netanjahu: IDF će uskoro kontrolisati 70 odsto teritorije Gaze

4 h

0
Нова правила о платама: Послодавци у ЕУ ће морати открити колико плаћају раднике

Svijet

Nova pravila o platama: Poslodavci u EU će morati otkriti koliko plaćaju radnike

4 h

0

  • Najnovije

20

29

Uniforme pred vratima banjalučkih škola

20

22

''PSS-u smeta da Piskavica dobije vrtić''

19

54

Zverev nakon velike muke došao do istorijskog trofeja

19

51

Obilježavanje 34. godišnjice Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u Srpcu

19

42

Oglasila se policija o novoj pucnjavi u BiH: Više osoba u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner