Pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca ispod odjeće: Evo koliku kaznu zatvora je dobio

Hose Manuel Perez iz grada Oksnard u Kaliforniji osuđen je na više od pet godina zatvora nakon što je pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca, sakrivenih ispod odjeće.

Perez je krijumčario reptile tokom perioda od šest godina, a za to vrijeme uspio da prokrijumčari najmanje 1.700 gmizavaca u SAD.

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Prema optužnici, on i njegovi saučesnici prevozili su životinje preko granice između januara 2016. i februara 2022. godine, prvenstveno gmizavce poput jukatanskih kornjača, mladunaca krokodila i meksičkih guštera, prenio je "Si-Bi-Es njuz".

Tržišna vrijednost prokrijumčarenih životinja premašuje 739.000 dolara.

Grupa švercera koristila je društvene mreže za kupovinu i prodaju životinja iz divljine i za organizovanje njihove isporuke.

Oglasi za gmizavce sastojali su se od fotografija i video-zapise koji prikazuju kako su životinje uhvaćene u divljini.

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Krijumčari su preuzimali životinje na Međunarodnom aerodromu "Sijudad Huarez" u Meksiku, prije nego što su ih vozilom transportovali preko granice do El Pasa u Teksasu.

Perez je plaćao naknadu za prevoz za svaku pošiljku, a iznos je zavisio od broja životinja koje se transportuju i rizik od otkrivanja.

On se izjasnio krivim u avgustu 2022. godine po dvije tačke optužnice za šverc robe u SAD i jednoj tački optužnice za trgovinu divljim životinjama.

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Nova zatvorska kazna izrečena mu je pored postojeće devetogodišnje.

(SRNA)