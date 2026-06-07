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Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki''

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ATV
07.06.2026 16:56

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Српкиња није стигла да се поклони Појасу Пресвете Богородице, али ју је сачекао овдје: ''Бог је велики''
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Influenserka iz Srbije Dunja Kuručev našla se na pravom mjestu u pravo vrijeme, i to sasvim slučajno, ali u idealnom trenutku da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice kada su Svetinju nosili nazad na Svetu Goru.

Influenserka je objavila je na svom "Instagram" profilu video koji je nastao u Grčkoj, u trenutku kada su pojas brodom transportovali na Svetu Goru.

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Ona se baš u tom trenutku nalazila tu na odmoru, u jednom hotelu.

Prema njenim riječima, bio je to trenutak kada zastane dah i shvatiš da ništa nije slučajno. "Bog je veliki", poručila je ona.

"​Nismo uspjeli da dočekamo i da se poklonimo Pojasu Presvete Bogorodice u Beogradu, ali nas je sačekao ovdje, na korak od Svete Gore, u prolazu dok se vraća kući u Vatoped. ​Neopisiv blagoslov i zahvalnost do neba za ovaj trenutak. Bog je veliki, i sve se dešava sa razlogom!", navela je ona ispod videa.

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Podsjetimo, Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je juče, 6. juna iz Hrama Svetog Save u Beogradu i vraćen je u carsku lavru manastira Vatoped na Svetoj Gori.

Zbog velikog interesovanja vernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija, a prema informacijama koje je SPC dostavila Tanjugu, relikviji se poklonilo 916.825 vernika.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Pojas Presvete Bogorodice

pravoslavlje

Sveta Gora

influenserka

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

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