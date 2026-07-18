U koferu na ulici pronađeno tijelo: Užasan prizor u Atini

Autor:ATV redakcija
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Užasan prizor u Atini - u naselju Kipseli pronađen kofer u kom je bilo tijelo neidentifikovane osobe.
Kofer je u napuštenoj zgradi pronašao jedan beskućnik, koji je odmah obavijestio policiju.
Tokom pregleda, policajci su u koferu pronašli tijelo za sada neidentifikovane osobe. Zbog stanja u kojem je tijelo pronađeno, zasad nije moguće utvrditi ni pol žrtve.
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Policija je odmah blokirala šire područje kako bi kriminalističke ekipe obavile uviđaj i prikupile sve tragove, pišu lokalni mediji.
Istragu je preuzela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, a okolnosti pod kojima je tijelo završilo u koferu, kao i identitet žrtve, za sada nisu poznati. Istraga je u toku.
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