U koferu na ulici pronađeno tijelo: Užasan prizor u Atini

Užasan prizor u Atini - u naselju Kipseli pronađen kofer u kom je bilo tijelo neidentifikovane osobe.

Kofer je u napuštenoj zgradi pronašao jedan beskućnik, koji je odmah obavijestio policiju.

Tokom pregleda, policajci su u koferu pronašli tijelo za sada neidentifikovane osobe. Zbog stanja u kojem je tijelo pronađeno, zasad nije moguće utvrditi ni pol žrtve.

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Policija je odmah blokirala šire područje kako bi kriminalističke ekipe obavile uviđaj i prikupile sve tragove, pišu lokalni mediji.

Istragu je preuzela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, a okolnosti pod kojima je tijelo završilo u koferu, kao i identitet žrtve, za sada nisu poznati. Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)