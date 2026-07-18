Logo

U koferu na ulici pronađeno tijelo: Užasan prizor u Atini

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 14:48

Komentari:

0
Полицијско возило Грчке паркирано на улици.
Foto: Pexels/Matti Karstedt

Užasan prizor u Atini - u naselju Kipseli pronađen kofer u kom je bilo tijelo neidentifikovane osobe.

Kofer je u napuštenoj zgradi pronašao jedan beskućnik, koji je odmah obavijestio policiju.

Tokom pregleda, policajci su u koferu pronašli tijelo za sada neidentifikovane osobe. Zbog stanja u kojem je tijelo pronađeno, zasad nije moguće utvrditi ni pol žrtve.

Њемачка полиција

Svijet

Visok stepen prijetnje: Uzbuna u Njemačkoj

Policija je odmah blokirala šire područje kako bi kriminalističke ekipe obavile uviđaj i prikupile sve tragove, pišu lokalni mediji.

Istragu je preuzela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, a okolnosti pod kojima je tijelo završilo u koferu, kao i identitet žrtve, za sada nisu poznati. Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

pronađeno tijelo

koferi

Atina

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška nesreća na auto-putu, jedna osoba poginula

2 h

0
киша невријеме падавине обилне

Region

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vozači stali nasred puta, izdato narandžasto upozorenje

2 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Muškarac izvršio samoubistvo, oglasilo se Tužilaštvo

3 h

0
Вајлдберис у пламену након украјинског напада

Svijet

Zastrašujući snimci iz Moskve: Gori Ruski Amazon

3 h

0

Više iz rubrike

Њемачко полицијско возило на улици.

Svijet

Visok stepen prijetnje: Uzbuna u Njemačkoj

1 h

0
Халкидики Грчка

Svijet

Novo pravilo na omiljenom ljetovalištu Srba: Više ništa nije isto

1 h

0
беба и мајка руке

Svijet

Nakon 38 godina otkrili da su zamijenjeni u porodilištu: Porodice tužile bolnicu

3 h

0
Вајлдберис у пламену након украјинског напада

Svijet

Zastrašujući snimci iz Moskve: Gori Ruski Amazon

3 h

0

  • Najnovije

16

07

Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

15

57

Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

15

56

Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

15

43

Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

15

42

Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima