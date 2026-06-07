Sutra sunčano i toplo, evo kada se očekuje promjena vremena

U Republici Srpskoj i FBiH i sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, a nova promjena sa osvježenjem očekuje se od srijede uveče.

Meteorolozi za sutra u prvom dijelu dana najavljuju umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku koji je ponegdje donijeti slabu kišu.

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Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 32, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na jugu uveče umjerena i pojačana bura.

Toplo sa sunačnim periodima biće u utorak, kada se sa zapada očekuje postepeno naoblačenje. Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku i zapadu po podne i uveče. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17 na jugu oko 20, a najviša dnevna od 27 do 32, u višim predjelima od 22.

Promjenljivo oblačno i toplo vrijeme očekuje se u srijedu, a po podne su na sjeveru i istoku mogući povremeni pljuskovi sa grmljavinom. U noći na četvrtak kiša će početi da pada na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku.

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Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu oko 20, a najviša dnevna od 26 na zapadu do 33 na istoku, u višim predjelima od 22.

Oblačno i svježije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom biće u četvrtak. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo i toplije, a kiša će ove predjele zahvatiti tek uveče.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 16 do 25, na jugu i jugoistoku do 30 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

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Temperatura vazduha u 14.00 časova: Han Pijesak 20, Sokolac, Čemerno i Kneževo 21, Ivan sedlo 22, Srebrenica 24, Tuzla i Livno 25, Mrkonjić Grad i Sarajevo 26, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Srbac, Novi Grad, Šipovo, Ribnik, Rudo, Gradačac i Sansko Most 27, Bileća 28, Trebinje i Foča 29, Višegrad 30 i Mostar 33 stepena Celzijusova.