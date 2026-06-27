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Zlatno doba počinje za tri horoskopska znaka

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 21:36

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Златно доба почиње за три хороскопска знака
Foto: Unsplash

Astrološke prognoze donose velike preokrete, a za tri horoskopska znaka kraj juna označava početak izuzetno povoljnog perioda. Snažne planetarne promjene, posebno tranziti Jupitera i Venere, otvaraju im mogućnosti u oblastima uspjeha, ljubavi i finansija i najavljuju period u kome bi posebno mogli da „procvjetaju“.

Lav

Lavove očekuje period u kojem će biti u centru pažnje. Ulazak Jupitera, planete sreće, u njihov znak 30. juna, što se dešava otprilike jednom u 12 godina, donosi im povećane mogućnosti i osjećaj da se stvari konačno otvaraju u njihovu korist. Ovaj tranzit traje oko 13 mjeseci i donosi im veću podršku onih oko njih i više mogućnosti za napredak.

Pored toga, Venera, planeta ljubavi, ulazi u Lava sredinom juna, što dodatno pojačava njihovu harizmu i privlačnost. Njihovo samopouzdanje raste, a društveni život postaje aktivniji, pa bi lakše mogli da naiđu na nova poznanstva i prilike. Ukratko, sve im ide u prilog.

Rak

Za osjetljive Rakove, kraj juna i početak leta donose više stabilnosti, posebno na emotivnom i finansijskom planu. Iako početak mjeseca donosi izvesno olakšanje, glavni pomak dolazi krajem juna. Jupiterov ulazak u Lava 30. juna aktivira njihovu drugu kuću novca, što može donijeti poboljšanje njihove finansijske situacije.

Ovo je povoljan period za razgovore o povećanju plate, promijeni posla ili započinjanju novih projekata. Prema astrološkim prognozama za 2026. godinu, ovaj tranzit ne donosi samo materijalnu sigurnost, već i porast samopouzdanja. Rakovi se mogu osjećati sigurnije i zadovoljnije svojim položajem.

Ovan

Nakon nešto mirnijeg perioda, Ovan konačno ulazi u fazu koja donosi više ljubavi, zabave i romantike. Ključni trenutak se dešava kada Venera, a zatim i Jupiter, uđu u znak Lava, aktivirajući njihovu petu kuću ljubavi i kreativnosti. Ovaj uticaj donosi snažan nalet energije i mogućnost novih emocionalnih iskustava.

Slobodni Ovnovi će imati više prilika za sklapanje novih poznanstava, dok bi oni u vezama mogli dodatno produbiti odnos sa partnerom. Ovo je takođe povoljan period za one koji razmišljaju o proširenju porodice. Sa Marsom u Blizancima, Ovan će imati više energije i želju za aktivnim, dinamičnim periodom.

(indeks)

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