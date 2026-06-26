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Poskok ugrizao djevojku tokom planinarenja, ona sve snimila

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 19:00

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Поскок угризао дјевојку током планинарења, она све снимила
Foto: Tiktok, Envato/WildMediaSK

Australijanka Ejmi doživjela je neugodan susret s poskokom dok je planinarila u Albaniji. Poskok ju je ugrizao za nogu, a nakon što je nazvala hitne službe i oca, preostalo joj je samo čekati pomoć i snimati se.

Ejmi je ispričala:

"Cijelim putem bojala sam se da ću nagaziti na zmiju i da će me ugristi i upravo se to dogodilo. Trebalo mi je pola sata da mi se na telefon javi neko ko mi može pomoći. Kad su me spojili na hitnu pomoć, nisu govorili engleski, pa su mi poklopili, ali uspjela sam nazvati tatu. On je nazvao hitnu pomoć u Australiji pa su oni nekako uspjeli pomoći, a onda sam nazvala nekoga iz hostela ko mi je uspio dozvati pomoć."

@_lecons I was bitten by a European Nose-horned Viper whilst solo trail running in Albania. I started filming to calm myself down and thought I would share because I can laugh about it now that I’m safe. Yes, I’m aware I needed compression over the wound. I temporarily moved off the socks after some misscommunication with my dad, but I removed my tank top again and placed the socks over the wound and took off my shoes shortly after. Please let this be a reminder to always carry an emergency kit, even when it is a short trail. #trailrunning #snakebite #albania #valbone ♬ original sound - Amy

U nastavku je objasnila da joj je otac ljekar te da je mislila da će zbog toga biti bolje opremljena za ugriz zmije, a usred priče, na ranu od ugriza sletio joj je i komarac koji je pokušao dodati sol na ranu, prenosi Dnevnik.hr.

Ejmi je izrazila brigu zbog boje stopala i bojazan da hitna neće stići na vrijeme, ali hitna pomoć stigla je oko sat vremena nakon ugriza, a Ejmi je snimila radnike koji su došli po nju, sanirali ranu, nosili je do vozila i odveli u bolnicu.

@_lecons PART 3: The Resuce. After all that effort to remain immobilised for the hour that it took for emgency services to arrive, my rescue was far from smooth sailing given I was still on the mountain. I have wondered if continuing to run down would have been more effective. Regardless, I’m so lucky to be alive and whilst it’s still early days in recovery, there doesn’t appear to be any permanent damage even though it took 2 hours to receive antivenom. #snakebite #albania #emergency #trailrunning #solohiking ♬ original sound - JGAM1NG

Protivotrov je primila dva sata nakon ugriza te je u bolnici provela dva dana.

Australijanka kaže da se čini kako neće imati trajnih posljedica i da je zahvalna na pomoći uprkos svim nesporazumima. Snimke koje je podijelila na društvenim mrežama možete pogledati u nastavku.

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Tagovi :

poskok zmija

ugriz zmije

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