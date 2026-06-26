Pun Mjesec 30. juna će ovim znakovima donijeti veliku sreću

U utorak 30. juna, Pun Mjesec u Jarcu stiže kao tačka na kraju rečenice koju ste pisali cijeli mjesec. Za neke je to samo lijepa slika na nebu. Za Raka, Vagu i Vodoliju je nešto sasvim drugo, trenutak kada teret koji ste dugo vukli jednostavno klizne sa leđa.

Zašto baš Pun Mjesec 30. juna djeluje ovako jako

Jarac je znak koji ne prašta nedorečenost. Kada se Mjesec napuni u njemu, sve što ste odlagali izlazi na vidjelo, računi, razgovori, odluke koje su mjesecima visile u vazduhu.

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Ovaj junski Pun Mjesec dolazi tačno na pragu jula, pa djeluje kao prekidač između dvije faze. Ono što se zatvori te večeri, rijetko se vraća.

Rak – porodična tišina koja se konačno prekida

Vama je jun bio gust od neizgovorenog. Neko u kući je ćutao, vi ste ćutali, i ta tišina je počela da steže. Pun Mjesec 30. juna u srijedu ujutru donosi razgovor koji ste izbjegavali, vjerovatno za doručkom, kratak i nimalo dramatičan.

Nemojte ga prekidati šalom. Pustite da se izgovori do kraja, jer upravo to skida čvor koji vas pritiska od kraja maja.

Vaga – odluka koju ste vagali predugo

Konačno prestajete da mjerite. Vama je ovaj period donio previše opcija i premalo mira, dvije ponude, dva grada, dva čovjeka, šta god da je u pitanju.

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Energija ovog Punog Mjeseca u Jarcu vam zatvara jednu vrata, i to s razlogom. U četvrtak popodne stiže poziv ili poruka koja sve pojednostavi. Ne tražite treću varijantu. Prihvatite onu koja vam smiruje stomak, ne onu koja zvuči pametnije.

Vodolija – novac koji se konačno razmrsuje

Vama se mjesecima vukao jedan finansijski rep, vraćeni dug, neisplaćeno, papir koji niste stigli da riješite.

Junski Pun Mjesec donosi raspetljavanje, ne bogatstvo iz vazduha, nego prostu olakšicu. Neko vam vraća ono što ste mislili da ste otpisali. Iskoristite prvu polovinu jula da taj novac usmjerite u nešto konkretno, a ne da nestane na sitnice do petka.

Šta tačno uraditi na Pun Mjesec 30. juna

Mnogi očekuju da Mjesec radi sam. Ne radi. Najveći problem nije nebo, problem je što ljudi te večeri ostaju u istoj sobi sa istim mislima. Zato uradite jednu konkretnu stvar.

Zapišite na papir ono što želite da završite sa junom, pa list sklonite ili pocijepajte.

Pošaljite poruku koju odlažete, čak i ako je samo jedna rečenica.

Provjetrite prostor u kome spavate prije nego što legnete te noći.

Sitno, ali upravo te male radnje pretvaraju lijepu sliku na nebu u stvarnu promjenu u glavi.

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Da li Pun Mjesec stvarno mijenja sudbinu

Ne mijenja je preko noći. Pun Mjesec pojačava ono što već postoji u vama, a ne stvara ni iz čega.

Raku, Vagi i Vodoliji donosi olakšanje jer su za njega spremni, ne zato što ih je nebo izabralo nasumično.

(Krstarica)