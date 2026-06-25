Ministarka povela bebu na sastanak Savjeta EU, a ovo je razlog

Ministri vlada Evropske unije, koji su se danas, 25. juna, okupili na raspravi o klimatskim politikama, bili su iznenađeni novim učesnikom za pregovaračkim stolom – tromjesečnom bebom.

Beba prvi put prisustvovala sastanku ministara Evropske unije

Švedska ministarka za klimu i životnu sredinu Romina Purmohtari povela je svog sina Adama na sastanak Savjeta EU u Luksemburgu kako bi istakla prednosti politike roditeljskog odsustva koja ne primorava žene da biraju između posla i porodičnih obaveza.

Poruka o ravnoteži između porodice i karijere

„Željela sam da pokažem primjerom da nije potrebno birati. Što, naravno, zahtijeva i partnera koji nije dinosaurus, nekoga ko je prilično moderan i spreman da ide uz tebe“, rekla je Purmohtari za agenciju Rojters.

Zvaničnik Savjeta EU potvrdio je da je to, prema saznanjima te institucije, prvi put da je beba prisustvovala sastanku ministara EU.

Purmohtari (30) bila je najmlađa ministarka u istoriji Švedske kada je preuzela dužnost 2022. godine. Upravo se vratila sa roditeljskog odsustva, dok je njen suprug na odsustvu do švedskih izbora u septembru, pa je s njom putovao u Luksemburg kako bi brinuo o Adamu.

Roditeljsko odsustvo bilo je goruća tema u švedskoj izbornoj kampanji

Švedska ima jednu od najizdašnijih politika roditeljskog odsustva u svijetu, finansiranu sistemom visokih poreza, što je postalo jedna od gorućih tema u izbornoj kampanji. Roditelji ukupno dobijaju oko 16 mjeseci plaćenog odsustva. Od toga je 90 dana rezervisano za svakog roditelja pojedinačno i ne može se prenijeti na drugog. Ako roditelj ne iskoristi svoj dodijeljeni dio, ti dani propadaju.

Neprenosivi periodi, često nazivani „tatini mjeseci“, uvedeni su kako bi se očevi podstakli da provode više vremena sa djecom. Purmohtari pripisuje toj politici i podršci svog tima zasluge za to što je postalo „mnogo manje kontroverzno“ to što njen suprug brine o Adamu dok ona radi.

Rekla je da podsticajne politike nisu samo pitanje trošenja novca poreskih obveznika na duže periode odsustva, već je pozvala vlade da razmotre fleksibilnija pravila o dijeljenju odsustva između roditelja i pristupačnu brigu o djeci.

Podrška kolega iz Evropske unije

„To stvara veliku vrijednost koju ne treba potcijeniti. Vrijednost koja možda nije uvijek ekonomska, ali na kraju može biti i ekonomska, jer ne ostavljamo iscrpljene radnike“, rekla je, osvrćući se na teret mnogih roditelja koji se bore da usklade posao i porodicu.

Kšištof Bolesta, poljski zamjenik ministra za klimu, rekao je da prisustvo bebe na političkom sastanku nije predstavljalo nikakav problem.

„Mislim da je to sjajno“, rekao je za Rojters.

„To nije hendikep, to je jednostavno dio života“, dodao je, piše HINA, prenosi Indeks.hr.