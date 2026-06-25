Arakči: Iran i Oman će razgovarati o pravilima u Ormuskom moreuzu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore "da bi definisali buduću administraciju i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu" nakon nedavne zajedničke izjave u Muskatu.

Arakči je objavio na "Iksu" da je imao produktivan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Omana Badrom Albusaidijem i da su dvije zemlje odlučne da nastave razgovore sa svojim susjedima.

Oman je obavijestio američkog državnog sekretara Marka Rubija i ministre arapskih zemalja u Persijskom zalivu da budući aranžmani za Ormuski moreuz neće uključivati naplatu plovidbe, prenosi Srna.