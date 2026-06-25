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Arakči: Iran i Oman će razgovarati o pravilima u Ormuskom moreuzu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 18:13

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Аракчи: Иран и Оман ће разговарати о правилима у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug / AP / Khaled Elfiqi

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore "da bi definisali buduću administraciju i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu" nakon nedavne zajedničke izjave u Muskatu.

Arakči je objavio na "Iksu" da je imao produktivan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Omana Badrom Albusaidijem i da su dvije zemlje odlučne da nastave razgovore sa svojim susjedima.

Oman je obavijestio američkog državnog sekretara Marka Rubija i ministre arapskih zemalja u Persijskom zalivu da budući aranžmani za Ormuski moreuz neće uključivati naplatu plovidbe, prenosi Srna.

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Tagovi :

Abas Arakči

Iran

Omanski zaliv

Ormuski moreuz

Oman

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