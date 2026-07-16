Preminuo legendarni Goran Bulatović Manza

Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

Goran Bulatović Manza, nekadašnji bubnjar grupe Partibrejkers i jedan od osnivača ovog sastava, preminuo je.

Tužna vijest potvrđena je na Fejsbuku, na stranici ovog benda. "Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje, koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", navodi se u objavi grupe Partibrejkers.

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