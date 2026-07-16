Uhapšeni nakon 16 minuta: Trojica Mađara opljačkala poštu u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
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Trojica mađarskih državljana uhapšena su ubrzo nakon što su opljačkala poštu u Karlobagu, saopšteno je iz Policijske uprave ličko-senjske.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dvojica osumnjičenih odvraćala pažnju radnici time što su joj tražila informacije, dok je treći iskoristio njenu nepažnju i ukrao novac, a potom su pobjegli.
Pljačka je izvršena juče u 12.44 časova, a počinioci su uhapšeni 16 minuta kasnije u Lukovom Šugarju.
Policija je zaustavila automobil mađarskih registarskih oznaka u kojem su zatečena trojica muškaraca, koji su povezani sa krađom, što je kasnije i potvrđeno, prenosi Srna.
Hronika
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Nad uhapšenim se sprovodi kriminalističko istraživanje, prenose hrvatski mediji.
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