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Uhapšeni nakon 16 minuta: Trojica Mađara opljačkala poštu u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 15:41

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Trojica mađarskih državljana uhapšena su ubrzo nakon što su opljačkala poštu u Karlobagu, saopšteno je iz Policijske uprave ličko-senjske.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dvojica osumnjičenih odvraćala pažnju radnici time što su joj tražila informacije, dok je treći iskoristio njenu nepažnju i ukrao novac, a potom su pobjegli.

Pljačka je izvršena juče u 12.44 časova, a počinioci su uhapšeni 16 minuta kasnije u Lukovom Šugarju.

Policija je zaustavila automobil mađarskih registarskih oznaka u kojem su zatečena trojica muškaraca, koji su povezani sa krađom, što je kasnije i potvrđeno, prenosi Srna.

Policija rs

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Nad uhapšenim se sprovodi kriminalističko istraživanje, prenose hrvatski mediji.

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Tagovi :

hapšenje

Hrvatska

Pljačka

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