Meteocunami na Hvaru: Turisti bježali, brodovi ostali nasukani

Jaka oluja pogodila je sinoć otvoreno more sjevernog i centralnog Jadrana. Sistem grmljavine razvio se nad sjevernom Italijom popodne, gdje je na mjestima bilo jakih oluja sa gradom prečnika do 8 centimetara.

Istovremeno, oluje su se osjetile širom Zadarskog arhipelaga. Zadarski vatrogasci morali su da reaguju na deset poziva zbog grada i palog drveća, a jedna jedrilica se prevrnula na samoj obali, javlja Dalmacija Danac.

U mnogim područjima sjevernog, a posebno centralnog Jadrana, zabilježene su nagle promjene nivoa mora. Morska struja ili seš pojavila se od Istre do srednjodalmatinskih ostrva. More se prvo izlilo na rivu u Puli, a ista pojava je zabilježena i na nižim dijelovima obale u Zadru.

Oko 23 časa, visoka plima od preko 30 centimetara nivoa mora pogodila je Stari Grad, a zatim je more iznenada palo oko 60 centimetara ispod normalnog nivoa, ostavljajući čamce na suvom.

Na donjem dijelu rive more se podiglo oko 30 centimetara, a na donjem dijelu oko deset. Turisti, koji su vjerovatno prvi put vidjeli ovu pojavu, bili su najviše iznenađeni. More je nekima bilo do koljena i bježali su od naleta mora. Uslijedila je osjeka, gdje su čamci dodirnuli morsko dno. Svakako veoma zanimljivo za srce leta“, rekao je čitalac za Dalmaciju danas.

Kakva je ovo pojava?

Ova pojava se posljednjih petnaest godina naziva i meteocunami i uzrokovana je mikro promjenama vazdušnog pritiska koje izazivaju oscilacije nivoa mora koje se najviše osjećaju u izduženim i plitkim zalivima, posebno ako su okrenute ka pravcu dolaska talasa, kao što je slučaj u Starom Gradu.