Uvode se nova pravila: Milioni mladih mogli bi da ostanu bez omiljenih aplikacija!

Vlada Velike Britanije pokrenula je inicijativu kojom bi tinejdžerima od 16 i 17 godina bilo ograničeno korišćenje društvenih mreža tokom noći.

Prema prijedlogu, platforme kao što su Instagram, TikTok i Jutjub automatski bi bile nedostupne u periodu od ponoći do šest časova ujutru. Riječ je o jednoj od najambicioznijih mjera koje britanske vlasti razmatraju kako bi smanjile vrijeme koje mladi provode pred ekranima.

Cilj ove mjere je da mladi provode manje vremena na telefonima tokom kasnih sati i da se ublaži negativan uticaj prekomjernog korišćenja digitalnih platformi. Ipak, postoji mogućnost da korisnici sami isključe ovu opciju kroz podešavanja svojih naloga, što je izazvalo brojne reakcije. Upravo zbog toga mnogi dovode u pitanje koliko bi ovakvo ograničenje zaista bilo efikasno u praksi.

Bolji san i bezbjednije korišćenje

Britanska sekretarka za tehnologiju Liz Kendal navela je da bi nova pravila trebalo da doprinesu kvalitetnijem snu, većoj koncentraciji i više vremena koje mladi provode sa porodicom i prijateljima. Prema njenim riječima, cilj nije samo ograničavanje pristupa, već stvaranje sigurnijeg digitalnog okruženja za djecu i tinejdžere. Vlasti smatraju da bi ovakav pristup mogao pozitivno da utiče i na mentalno zdravlje mladih.

Pored noćnog ograničenja, vlasti žele da tehnološke kompanije uklone ili ograniče funkcije koje podstiču dugotrajno korišćenje aplikacija. Među njima su automatsko puštanje sadržaja i beskonačno pomjeranje objava, koje korisnike često zadržavaju duže nego što su planirali. Ove funkcije već godinama su predmet kritika stručnjaka zbog načina na koji utiču na navike korisnika.

Kritike zbog lakog zaobilaženja pravila

Iako vlada smatra da bi predložene mjere mogle da donesu koristi mladima, dio političara i organizacija za zaštitu djece ocjenjuje da one nisu dovoljno snažne. Konzervativna poslanica Laura Trot istakla je da ograničenje koje tinejdžeri mogu sami da isključe vjerovatno neće imati veliki efekat. Kritičari smatraju da bi bez obavezne primjene pravila njihov uticaj mogao ostati veoma ograničen.

Slične primjedbe stigle su i od stručnjaka za bezbjednost djece na internetu. Endi Barouz iz „Fondacije Moli Rouz“ ocijenio je da predložene promjene predstavljaju niz odvojenih poteza, a ne sveobuhvatan pristup zaštiti mladih u digitalnom svijetu. On upozorava da su potrebne sistemske promjene koje bi dugoročno rješavale problem.

Upozorenja na neželjene posljedice

Pojedini stručnjaci istakli su da noćna zabrana može imati i negativne strane. Posebno je ukazano na mogućnost da bi neka ranjiva djeca mogla izgubiti pristup društvenim mrežama koje im tokom noći služe kao izvor podrške, informacija ili kontakta sa drugima. Zbog toga pojedini eksperti traže da se uvedu izuzeci za određene situacije.

Vlada je sprovela probno istraživanje među oko 300 tinejdžera, koje je pokazalo da su noćna ograničenja najviše uticala na poboljšanje sna i kvalitetniju komunikaciju u porodici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je uzorak bio mali i da ne daje potpunu sliku dugoročnih posljedica ovakvih mjera. Smatraju da su potrebna obimnija istraživanja prije donošenja konačnih odluka.

Nove mjere uskoro pred parlamentom

Britanska vlada planira da prijedloge predstavi parlamentu do kraja godine. Ideja je da nova pravila počnu da se primjenjuju zajedno sa najavljenom zabranom pristupa određenim društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, koja bi trebalo da stupi na snagu narednog proljeća. Ukoliko budu usvojene, mjere bi mogle da postanu primjer i drugim evropskim državama.

Debata o ovim promjenama pokazuje koliko je teško pronaći ravnotežu između zaštite mladih i njihovog prava na korišćenje digitalnih platformi. Dok jedni smatraju da su stroža pravila neophodna, drugi upozoravaju da ograničenja moraju biti pažljivo osmišljena kako ne bi stvorila nove probleme. Ishod rasprave mogao bi da utiče na budući način regulisanja društvenih mreža i u drugim zemljama.

(Kurir)