"Evropa se opet trese zbog Kine": Ističe dogovor o rijetkim metalima, EU formira radnu grupu

Evropska unija formira hitnu radnu grupu koja će se baviti krizama, uključujući, kako naglašavaju, mogući trgovinski sukob sa Kinom, dok se približava istek roka u vezi sa kontrolom izvoza ključnih rijetkih metala.

Grupa, koju će činiti zvaničnici vodećih resora Evropske komisije, imaće zadatak da predviđa buduće krize i reaguje na njih u svijetu koji postaje sve nestabilniji, izjavila su tri zvaničnika, prenosi "Fajnenšel tajms".

Evropska unija priprema se za mogući "trgovinski rat" sa Kinom u oktobru, kada bi Peking mogao ponovo da uvede ograničenja na izvoz rijetkih metala, koji su od ključnog značaja za prerađivačku industriju.

Kina obezbjeđuje 66 odsto ukupne svjetske proizvodnje iz rudnika i 88 odsto globalne prerađene ponude rijetkih metala.

"Cilj je da budemo fleksibilniji i spremni da se bavimo pitanjima koja prepoznamo kao problem", rekao je jedan visoki zvaničnik.

Radna grupa će tražiti alternativne izvore snabdijevanja i, po potrebi, koristiti sredstva Evropske unije kako bi se obezbijedio kontinuitet isporuka, naveo je drugi zvaničnik.

Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič upozorio je Peking da će Brisel preduzeti mjere ukoliko ne bude napretka u smanjenju trgovinskog deficita, koji raste za milijardu evra dnevno.

EU zavisi od kineskih dobavljača čipova koji se koriste, između ostalog, u automobilskoj industriji.

Nedostatak poluprovodnika u oktobru, nakon spora između holandske vlade i kineskog vlasnika velikog proizvođača "Neksperija", primorao je Uniju da privremeno ublaži sankcije prema drugom kineskom dobavljaču, nakon što je automobilska industrija upozorila da će ostati bez zaliha.

Jedan od zvaničnika rekao je da će Kina biti samo jedan od fokusa nove grupe, koja bi prvi sastanak trebalo da održi u septembru.

Radnu grupu činiće zaposleni iz resora zaduženih za industriju, trgovinu, finansijske usluge, razvojnu pomoć i ekonomiju, kao i iz centralne jedinice koja je neposredno pod kontrolom predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Fon der Lajen je obećala da će voditi "geopolitičku Komisiju", ali se ona do sada uglavnom nalazila u poziciji da reaguje na događaje, umjesto da ih oblikuje.

EU se tokom protekle godine suočila sa carinama američkog predsjednika Donalda Trampa, ratom u Iranu koji je ugrozio snabdijevanje energentima, kao i nestašicom đubriva koja bi mogla da smanji proizvodnju hrane.

Kineski predsjednik Si Đinping pristao je prošlog oktobra, nakon sastanka sa Trampom, da na godinu dana ukine zabranu izvoza pojedinih magneta od rijetkih metala i sirovina, ali taj dogovor ističe kasnije ove godine.

Kina je uvela i sistem dozvola, prema kojem su evropski kupci morali da podnose zahtjeve i dostavljaju podatke o proizvodnim metodama i svojim kupcima.

Iako se zvaničnici nadaju da će primirje biti produženo u oktobru, ističu da moraju da se pripreme za najgori scenario.

Očekuje se da Evropska komisija u septembru objavi i predlog za rješavanje zavisnosti u lancima snabdijevanja.

Prema navodima osoba upoznatih sa planovima, prijedlog bi trebalo da obuhvati uvođenje izvozne takse na otpadni aluminijum, kako bi veće količine ostale unutar Unije i bile reciklirane u novi metal, kao i mjere za povećanje reciklaže magneta od rijetkih zemalja u EU.

Komisija takođe radi na zakonu o diversifikaciji, koji bi obavezao kompanije da smanje zavisnost od jednog dobavljača određenih ključnih sirovina i komponenti.

"U okviru kontinuiranog intenziviranja strukturisanog dijaloga sa Kinom, Komisija povećava učestalost redovne koordinacije i unutrašnjeg rada između svojih službi", rekao je portparol EU za trgovinu Olof Gil.

(RT Balkan)