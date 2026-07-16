"Blekrok" povećao profit, upravlja imovinom čija vrijednost premašuje mnoge države

Američka investiciona kompanija Blekrok (BlackRock) ostvarila je u drugom tromjesečju rast neto dobiti od 20 odsto, dok je vrijednost imovine kojom upravlja prvi put premašila 15 biliona dolara (oko 13,1 bilion evra).

Do takvog rezultata došlo je zahvaljujući snažnom rastu tržišta kapitala i velikom prilivu sredstava u fondove kojima se trguje na berzi, prenosi Rojters.

Najveći svjetski upravljač imovinom saopštio je da je imovina pod upravljanjem na kraju juna dostigla rekordnih 15,34 biliona dolara (oko 13,1 bilion evra), dok je neto priliv sredstava klijenata iznosio 192 milijarde dolara (oko 164 milijarde evra).

Najveći dio novih ulaganja usmjeren je u akcijske i obvezničke ETF fondove iz porodice iShares.

Prilagođena zarada po akciji iznosila je 13,91 dolar, iznad očekivanja analitičara od 12,59 dolara, dok je operativna marža porasla na 45,9 odsto, što je najviši nivo u gotovo pet godina.

Nakon objave rezultata, akcije Blekroka porasle su više od sedam odsto na pretberzanskom trgovanju.

Kompanija je istovremeno nastavila širenje poslovanja u segmentu privatnih tržišta, nakon akvizicija kompanija Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners i Preqin, u koje je ukupno uložila oko 28 milijardi dolara (oko 24 milijarde evra).

U drugom kvartalu privatni kredit privukao je šest milijardi dolara novih ulaganja, dok je u infrastrukturne fondove uloženo 5,2 milijarde dolara.

Izvršni direktor Blekroka Leri Fink izjavio je da kompanija i dalje bilježi snažan rast zahvaljujući povoljnim tržišnim uslovima i sve većem interesovanju investitora za ETF proizvode i privatna tržišta, uz cilj da do 2030. godine prikupi 400 milijardi dolara nove privatne imovine, prenosi Tanjug.