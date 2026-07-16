Danas 19. sjednica Vlade Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 08.00 časova, 19. sjednicu Vlade Republike Srpske, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Republike Srpske, održane 9.7.2026. godine 2) Zapisnika sa 14. Telefonske sjednice Vlade Republike Srpske, održane 9.7.2026. godine i 3) Zapisnika sa 15. Telefonske sjednice Vlade Republike Srpske, održane 13.7.2026. godine

2. Razmatranje Informacije o prioritetnom kapitalnom projektu „Sufinansiranje izgradnje objekta za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju u opštini Istočno Novo Sarajevo“, sa prijedlogom zaključka

3. Razmatranje Informacije o prioritetnom infrastrukturnom projektu „Izgradnja novog naselja Hendeci u opštini Ljubinje“, sa prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o prioritetnom kapitalnom projektu „Nabavka mini bagera za potrebe Javnog komunalnog preduzeća "Novo Goražde" u opštini Novo Goražde“, sa prijedlogom zaključka

5. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju finansijskih sredstava putem sindiciranog kredita na međunarodnom tržištu u 2026. godini, sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Informacije o potrebi izvođenja radova na izgradnji objekta hangara za helikoptere u Centru za obuku Zalužani, usluga servisiranja helikoptera i nabavku opreme, sa Prijedlogom zaključka

7. Razmatranje Informacije o inicijativi Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditno zaduženje kod „Naše banke“

8. Razmatranje Informacije o inicijativi Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditno zaduženje kod „Atos banke“

9. Razmatranje Informacije o molbi javnog preduzeća MH „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik za odgođeno plaćanje poreskih obaveza i omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje radnika, sa prijedlogom zaključka

10. Razmatranje Informacije o realizaciji preventivnih programa za razvijanje socio - emocionalnih vještina kod učenika u osnovnim školama u Republici Srpskoj, sa Prijedlogom zaključka

11. Razmatranje Informacije o uspostavljanju sveobuhvatnog integrisanog informacionog sistema Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

12. Razmatranje Informacije o zatraženoj finansijskoj pomoći Grada Prnjavor za rekonstrukciju igrališta JU „Centar srednjih škola Ivo Andrić“ u Prnjavoru sa prijedlogom zaključka

13. Razmatranje Informacije o statusu projekta i završnim koracima na izradi prve faze Socijalne karte Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka

14. Razmatranje Informacije o potrebi raspoređivanja dodatnih finansijskih sredstava za potrebe kupovine novog poslovnog prostora za trajni smještaj Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme, sa prijedlogom zaključka

15. Razmatranje Informacije o nabavci opreme za komunikaciju za potrebe Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa prijedlogom zaključka

16. Razmatranje Informacije o potrebi izrade novog Prostornog plana Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka

17. Razmatranje Izvještaja o fiskalnim rizicima javnih preduzeća u Republici Srpskoj u 2025. godini, sa prijedlogom zaključka

18. Razmatranje Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 -31.12.2025. godine

19. Razmatranje Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 -31.3.2026. godine

20. Razmatranje Prijedloga rebalansa budžeta Javne ustanove Javnog fonda za dječiju zaštitu za 2026. godinu, sa Prijedlogom odluke

21. Razmatranje Izmjene Godišnjeg programa rada i finansijskog plana JU Audio - vizuelni centar Republike Srpske za 2026. godinu, sa Prijedlogom odluke

22. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine i posjeda na Grad Doboj na nepokretnostima u svojini Republike Srpske za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa za izgradnju infrastrukturnih projekata

23. Razmatranje Prijedloga odluke o prihvatu prava svojine na nepokretnostima sa Grada Foča na Republiku Srpsku

24. Razmatranje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za cijepanje dijela parcela u svojini Republike Srpske, na području Opštine Vlasenica

25. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opštoj upotrebi nepokretnosti upisane u Posjedovni list broj 4499 KO Zvornik, kao društvena svojina, korisnik Republika Srpska

26. Razmatranje Prijedloga odluke o usklađivanju akta o osnivanju Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo

27. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 30.9.2026. godine u iznosu od 23.750.000,00 KM

28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 1.7 - 30.9.2026. godine u iznosu od 2.750.000,00 KM

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 1.7 - 30.9.2026. godine u iznosu od 250.000,00 KM

30. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 30.9.2026. godine, u iznosu od 5.000 KM

31. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave sa pozicije 415200 - Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa za period 1.1 - 31.7.2026. godine, u iznosu od 125.300,00 KM

32. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u iznosu od 17.500.000,00 KM

33. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u iznosu od 73.000,04 KM

34. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u iznosu od 3.642.750,00 KM

35. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u iznosu od 2.000.000,00 KM

36. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u iznosu od 3.500.000,00 KM

37. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 – 30.09.2026. godine, u iznosu od 71.559,02 KM

38. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 – 30.09.2026. godine, u iznosu od 217.500,00 KM

39. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u iznosu od 2.861.739,21 KM

40. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, u okviru Ostale budžetske potrošnje za period 1.1-30.9.2026. godine, u iznosu od 1.000.000,00 KM

41. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ostale budžetske potrošnje, za period 1.1-30.9.2026. godine, u iznosu od 40.950,00 KM

42. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, u okviru Ostale budžetske potrošnje za period 1.1-30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 40.950,00 KM

43. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava

44. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko

45. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 200.000,00 KM „Poljoprivredni fakultet“ Banja Luka na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnog centara

46. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korišćenje sredstava po osnovu povrata PDV-a u okviru Projekta modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (kredit broj 93020-BA i grant broj TF 0B8622)

47. Razmatranje Prijedloga odluke o otpisu nenaplativih potraživanja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske od preduzeća „Slavija lux“ d.o.o. Banja Luka

48. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Dopunu Plana stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije invalidnosti za 2026. Godinu

49. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda

50. Razmatranje Prijedloga odluke o dopuni Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata

51. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu realizacije projekta izgradnje Vjetroelektrane „Hrgud“, opština Berkovići

52. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje dijela ulice Sime i Ilije Partala u Banjaluci, Grad Banja Luka

53. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje ogranka saobraćajnice Bulevara Stepe Stepanovića kod broja 181, a u skladu sa Regulacionim planom „JUG 2“, Grad Banja Luka

54. Razmatranje Prijedloga rješenja koji se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak sa pripadajućom infrastrukturom, te u svrhu postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak (rješenja broj 21.16/473-86/25 od 29.06.2026. godine, 21.16/473-52/25 od 29.06.2026. godine, 21.16/473-85/25 od 08.05.2026. godine: 21.16/473-126/25 od 28.04.2026. godine, 21.16/473-62/25 od 15.04.2026. godine, 21.53/473-19/25 od 02.06.2026. godine, 21.53/473-69/25 od 09.06.2026. godine, 21.53/473-96/25 od 14.05.2026. godine, 21.53/473-107/25 od 31.3.2026. godine, 21.53/473-191/25 od 04.06.2026. godine, 21.53/473-54/25 od 15.04.2026. godine, 21.53/473-127/25 od 30.03.2026. godine

55. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 125.300,00 KM

56. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju realokacije sredstava u okviru institucija pravosuđa za period 01.01.- 30.09.2026. godine u ukupnom iznosu od 120.400,00 KM

57. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Osnovnih škola za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u ukupnom iznosu od 6.830,00 KM

58. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između Osnovnih škola (organizacioni kod: 0814) i Srednjih škola za period 01.01 - 30.09.2026. godine, u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM

59. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između Osnovnih škola i Srednjih škola za period 01.01 – 30.09.2026. godine, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM

60. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks V Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju pitke i industrijske vode na ležištu „Dragalovci“, opština Stanari

61. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se daje saglasnost na Aneks IV Ugovora o koncesiji za korišćenje - eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima ležišta Raškovac, Dragalovci i Ostružnja u Stanarima, opština Stanari

62. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke jednog motornog vozila

63. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske da provede postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga koje se odnose na „Kreiranje online kampanje preko platforme www.businessrpska.com za promociju privrednih potencijala Republike Srpske“ u vrijednosti od 245.700,00 KM sa PDV-om

64. Razmatranje Prijedloga Mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji je predložio Ognjen Bodiroga, narodni poslanik

65. Razmatranje Prijedloga Mišljenja na Inicijativu, broj: U-60/26 od 8.6.2026. godine za ocjenu ustavnosti člana 174. stav 2. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/23, 27/24, 20/25 - Odluka Ustavnog suda RS i 61/25) - dostavlja se

66. Razmatranje Prijedloga Mišljenja o podnesenoj Inicijativi za izmjenu člana 76. stav 1. Zakona o samostalnim preduzetnicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/24)

67. Razmatranje Prijedloga odgovora na poslanička pitanja

68. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

69. KADROVSKA PITANjA

70. TEKUĆA PITANjA