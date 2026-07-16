Akcija "Crni vrh": Više uhapšenih, zaplijenjen arsenal oružja, novac, fantomke, motorole...

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) od ranih jutarnjih sati danas provode operativnu akciju kodnog naziva "Crni vrh" na području Srednjobosanskog kantona i Kantona 10.

Akcija se realizuje pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 - Livno, a usmjerena je na dokumentovanje djelovanja više osoba koje se sumnjiče da su bile udružene radi izvršenja krivičnih djela "Šumska krađa", "Krađa", "Ugrožavanje sigurnosti" i "Izazivanje opšte opasnosti", u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru akcije izvršeni su pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičeni M.D. (1996), M.D. (1989), A.D. (1983), N.K. (1977), S.K. (2008) i E.K. (1988), svi iz Bugojna.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, "štičari", kvadovi, traktori, kao i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela i koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku.

Iz FUP-a su saopštili da su u toku i uviđajne radnje nakon što je jedan od osumnjičenih, prema navodima policije, odbacio vatreno oružje.

Nakon lišenja slobode osumnjičeni će biti kriminalistički obrađeni u službenim prostorijama Terenske kancelarije FUP-a u Travniku, a potom će, u zakonskom roku, biti predati na dalje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Kantona 10 - Livno.

Podršku u provođenju akcije pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10, prenosi Kliks.