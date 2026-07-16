Logo

Akcija "Crni vrh": Više uhapšenih, zaplijenjen arsenal oružja, novac, fantomke, motorole...

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 11:02

Komentari:

0
Акција "Црни врх": Више ухапшених, заплијењен арсенал оружја, новац, фантомке, мотороле...
Foto: FUP

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) od ranih jutarnjih sati danas provode operativnu akciju kodnog naziva "Crni vrh" na području Srednjobosanskog kantona i Kantona 10.

Akcija se realizuje pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 - Livno, a usmjerena je na dokumentovanje djelovanja više osoba koje se sumnjiče da su bile udružene radi izvršenja krivičnih djela "Šumska krađa", "Krađa", "Ugrožavanje sigurnosti" i "Izazivanje opšte opasnosti", u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru akcije izvršeni su pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičeni M.D. (1996), M.D. (1989), A.D. (1983), N.K. (1977), S.K. (2008) i E.K. (1988), svi iz Bugojna.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, "štičari", kvadovi, traktori, kao i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela i koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku.

Iz FUP-a su saopštili da su u toku i uviđajne radnje nakon što je jedan od osumnjičenih, prema navodima policije, odbacio vatreno oružje.

Nakon lišenja slobode osumnjičeni će biti kriminalistički obrađeni u službenim prostorijama Terenske kancelarije FUP-a u Travniku, a potom će, u zakonskom roku, biti predati na dalje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Kantona 10 - Livno.

Podršku u provođenju akcije pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija Crni vrh

FUP

Livno

akcija policije

FBiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Европол мигранти хапшење

Hronika

Razbijena kriminalna mreža za krijumčarenje migrnata: Petoro uhapšenih, među njima i dva policajca

1 h

0
друштвене мреже

Hronika

Banjalučanin osumnjičen za neovlašteno korištenje ličnih podataka sugrađanke

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Sudar auta i motocikla u Aleksandrovcu, jedna osoba prevezena na UKC

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Djevojka u alkoholisanom stanju prijetila muškarcu da će ga izbosti: Užas u BiH

15 h

0

  • Najnovije

11

52

Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

11

50

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

11

38

Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

11

32

Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

11

20

Koliko penzionera starijih od 100 godina u Srpskoj i dalje prima penziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima