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Sud BiH odgodio izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 16:43

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Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података
Foto: ATV

Sud BiH odgodio je izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH do donošenja konačne sudske odluke, jer bi, kako tvrdi, u suprotnom moglo izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje već uspostavljenih elektronskih usluga koje se koriste, saopšteno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Iz Agencije su naveli da je Sud zaključio da bi izvršenje osporenog rješenja prije okončanja upravnog spora moglo dovesti do posljedica koje bi kasnije bilo izuzetno teško ili nemoguće u potpunosti otkloniti, čime bi bila dovedena u pitanje i efektivnost buduće sudske odluke.

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Upravo zbog toga odlučeno je da se postojeće stanje zadrži do donošenja konačne presude, dodaje se u saopštenju.

Istovremeno, iz IDDEEA su naveli da će "nastaviti odgovorno izvršavati zakonom propisane nadležnosti, osiguravati kontinuitet pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i poslovnim subjektima".

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Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH trajno je zabranila IDDEEA da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata.

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IDDEEA

Sud BiH

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