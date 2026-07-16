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U akciji "Paket" oduzeta roba vrijedna 1,39 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 10:28

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Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ Регионалног центра Тузла су у оперативној акцији кодног назива "Пакет" привремено одузели робу укупне вриједности 1.390.450 КМ, саопштено је из УИО БиХ.
Foto: Uprava za indirektno oporezivanje

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Regionalnog centra Tuzla su u operativnoj akciji kodnog naziva "Paket" privremeno oduzeli robu ukupne vrijednosti 1.390.450 KM, saopšteno je iz UIO BiH.

Akcija je realizovana na osnovu operativno-taktičkih saznanja i informacije Grupe za obavještajni rad koja je ukazivala na nepravilnosti u poslovanju više pravnih lica, odnosno na krijumčarenje obuće iz Srbije i njenu organizovanu distribuciju u BiH.

Provjerama je pronađena veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, i to 12.983 pari patika i 2.556 pari papuča sa oznakama poznatih robnih marki "Najki" i "Adidas" i 1.130 električnih /vejp/ cigareta.

Iz UIO navode da će zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih lica biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje.

UIO poziva sve građane da svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje, prijave putem otvorene linije na broj 080 02 06 07, uz napomenu da su svi pozivi besplatni i potpuno anonimni, saopšteno je iz UIO BiH.

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Akcija Paket

UIO BiH

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oduzeta roba

Bosna i Hercegovina

Srbija

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