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Važno za putnike iz BiH: Stižu velike promjene na granicama

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 16:46

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja, poznat kao ETIAS, trebao bi početi raditi u posljednjem kvartalu 2026. godine.

Važno je napomenuti da tačan datum još uvijek nije objavljen, sistem trenutno nije aktivan i službene prijave se još ne primaju.

Ko mora imati ETIAS?

ETIAS će biti obavezan za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim s Evropskom unijom, uključujući državljane Bosne i Hercegovine koji s biometrijskim pasošem putuju u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Italiju i druge države obuhvaćene sistemom. Odobrenje će se odnositi na kratke boravke do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

Cijena i period važenja

Važno je naglasiti da ETIAS nije viza niti će se 20 eura plaćati prilikom svakog prelaska granice. Naknada se plaća prilikom podnošenja zahtjeva, a odobrenje će u pravilu da vrijedi tri godine ili do isteka pasoša s kojim je zahtjev podnesen. Tokom tog perioda moguće je više puta putovati u države koje primjenjuju ETIAS.

Ko je oslobođen plaćanja naknade?

Naknadu od 20 eura plaćaće većina podnosilaca zahtjeva koji imaju od 18 do 70 godina. Osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina bit će oslobođene plaćanja, ali će i dalje morati imati ETIAS odobrenje ako ne pripadaju nekoj od kategorija koje su potpuno izuzete.

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Pod određenim uslovima naknadu neće plaćati ni članovi porodice građana Evropske unije ili drugih osoba koje uživaju pravo slobodnog kretanja.

Izuzeci za bh. državljane koji žive u EU

ETIAS neće biti potreban svim državljanima BiH koji žive u Evropskoj uniji. Službena pravila među izuzetim kategorijama navode nosioce određenih boravišnih dozvola, boravišnih karti i nacionalnih dugoročnih viza. Da li se izuzeće primjenjuje zavisiće od vrste dokumenta i države koja ga je izdala, piše GPMaljevac.

Kako će funkcionisati prijava?

Zahtjev će se podnositi putem službene internetske stranice ili mobilne aplikacije. Većina prijava trebala bi biti obrađena automatski i u kratkom roku, ali u pojedinim slučajevima postupak može trajati duže ako budu zatraženi dodatni podaci ili razgovor.

Odobreni ETIAS neće automatski garantovati će ulazak u Evropsku uniju. Konačnu odluku i dalje će donositi granična policija nakon provjere pasoša i ispunjenosti ostalih uslova za ulazak. Putnicima se savjetuje da ne koriste neslužbene stranice koje već nude navodne ETIAS prijave, jer sistem još nije počeo raditi i Evropska unija trenutno ne prikuplja zahtjeve.

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Tagovi :

Granični prelaz

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putnici

Bosna i Hercegovina

ETIAS

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