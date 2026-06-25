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Haos poslije razornog zemljotresa: Više od 25.000 ljudi vodi se kao nestalo

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 17:53

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Хаос послије разорног земљотреса: Више од 25.000 људи води се као нестало
Foto: Tanjug / AP / Pedro Mattey

Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venecueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, navodi se na sajtu za prijavu nestalih.

Na sajtu koji je pokrenut poslije zemljotresa, građani Venecuele mogu da prijave nestanak svojih najbližih, a trenutno se na njemu vodi 26.086 osoba kao nestalo, prenosi Skaj njuz.

Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima, navodi britanska televizija.

Venecuela zemljotres

Porodice su na sajtu podijelile i fotografije osoba do kojih još nisu uspjele da dođu.

Na sajtu se navodi i da je više od 1.200 ljudi pronađeno nakon što su prethodno bili prijavljeni kao nestali.

Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 povrijeđena u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je ranije danas privremena predsjednica te zemlje Delsi Rodrigez, prenio je Rojters.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tu latinoameričku zemlju i pričinili veliku materijalnu štetu, prenosi Tanjug.

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Venecuela

zemljotres u Venecueli

potres

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