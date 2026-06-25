Portparol MSP Rusije Marija Zaharova izjavila je da kijevski režim, uz otvorenu podršku Zapada, nastavlja sa napadima i terorom nad civilnim stanovništvom.

Kijevski režim uz podršku Zapada nastavlja teror nad civilima i civilnom infrastrukturom, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova na nedeljnom brifingu za novinare.

Ona je podsjetila da se 22. juna ove godine navršilo 85 godina od početka Velikog otadžbinskog rata.

"Na ovaj tužni dan kao i uvijek odajemo počast onima koji su po cijenu sopstvenih života izbavili čovječanstvo od 'smeđe kuge'. Međutim, ove godine Kijev taj dan demonstrativno pokušava da potisne u zaborav, da ga izbriše iz istorije, kao i podvig miliona Ukrajinaca koji su se borili protiv neprijatelja na frontu i u partizanskim odredima", rekla je Zaharova na početku brifinga.

Drskost režima Vladimira Zelenskog

Prema njenim riječima, istovremeno, režim Vladimira Zelenskog ima drskosti da optužuje Rusiju za nastojanje da iskrivi istinu o Velikom otadžbinskom ratu i da prisvoji veliku pobjedu.

"Obratili smo pažnju na lažni tekst koji je povodom 22. juna na društvenim mrežama objavio ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiga, u kojem povlači paralele između Sovjetskog Saveza i Trećeg rajha", podsjetila je.

Prema njegovim riječima, Moskva navodno decenijama nastoji da izbriše sjećanje na herojsku borbu Ukrajinaca, krimskih Tatara, Gruzina, Jermena, Belorusa i drugih naroda protiv nacizma, pokušavajući da taj višenacionalni podvig pripiše isključivo ruskom narodu.

"Njemu bi moralo biti veoma dobro poznato kako se danas u Ukrajini ne čuva sjećanje na pale u borbi protiv fašizma, već na kolaboracioniste. Sjećanje na njih čuvaju. U Ukrajini se širom zemlje bratski grobovi skrnave, grobovi vojnika Crvene armije, sovjetskih vojnika, Ukrajinaca po nacionalnosti, kao i ljudi drugih nacionalnosti koji su se borili protiv nacizma i fašizma", naglasila je ruska zvaničnica i dodala da se istorija Velikog otadžbinskog rata u Ukrajini falsifikuje, a o tome Andrej Sibiga ćuti, štiteći sebe i čitav nacistički režim Zelenskog.

Kako kaže, savremeni banderovci, koje je odgajio Zapad, "opijeni osjećajem svemoći i nekažnjivosti, nastavljaju borbu sa spomenicima sovjetskim vojnicima", uzdižući na pijedestal kolaboracioniste koji su tada izdali sopstveni narod.

Uz sve to, nastavila je Zaharova, kijevski režim, uz podršku zapadnih mentora, ne prekida teror nad civilnim stanovništvom i civilnom infrastrukturom Rusije.

"Tokom protekle sedmice usljed napada Oružanih snaga Ukrajine posljedice je pretrpjelo 296 civila. Od toga 47 osobe su poginule, uključujući jedno dijete, dok je 250 ranjeno, među njima i 20 djece", podvukla je Zaharova.

Ona se osvrnula i na to da je 18. juna u sjedištu NATO-a u Briselu održan je 35. sastanak Kontakt grupe za odbrambenu pomoć Ukrajini (u takozvanom "formatu Ramštajn").

"Glavnu riječ vodio je prisutni Zelenski. On se hvalio nepostojećim uspesima ukrajinske vojske na frontu, koji su, kako je izjavio, postali mogući zahvaljujući pomoći saveznika. Od njih je zahtijevao povećanje te pomoći kako bi se Rusija primorala da zaključi mir pod uslovima koji odgovaraju Kijevu i Zapadu. Nije propustio ni da pohvali terorističke napade dronovima koje su banderovci izveli na stambene i civilne objekte u vidu škola, bolnica, vrtića", podsjetila je.

Prema njenim riječima, novoimenovani britanski ministar odbrane Den Džarvis iznio je zahtjeve za vojnu pomoć koji su prethodno usaglašeni sa Kijevom.

"Od učesnika 'formata Ramštajn' očekuje se milijardu dolara za finansiranje dvije tranše u okviru NATO inicijative 'Lista prioritetnih potreba Ukrajine' (PURL), još milijardu dolara za nabavku 200.000 granata kalibra 155 mm velikog dometa, kao i 650 miliona dolara za kupovinu 100 raketa za PVO sistem 'patriot'. Dodatnih milijardu dolara planirano je za finansiranje proizvodnje milion ukrajinskih bespilotnih letjelica", precizirala je Zaharova.

Kako kaže, najznačajniji doprinos planira da pruži Nemačka koja će izdvojiti 400 miliona dolara u te svrhe. Pored toga, Berlin namjerava da Ukrajini iz zaliha Bundesvera isporuči nekoliko stotina raketa vazduh–vazduh.

"Britanija je obećala proizvodnju oko 150.000 bespilotnih letjelica do kraja godine, kao i isporuku više od 350 raketa za PVO i radara, na račun sredstava dobijenih od korišćenja 'zamrznute' ruske imovine (pominje se iznos od 752 miliona funti). Holandija se obavezala da finansira nabavku dronova i sistema PVO u vrijednosti od 500 miliona evra, od čega 250 miliona preko 'Liste prioritetnih potreba Ukrajine'. Belgija je potvrdila planove da 2026. godine isporuči prvih sedam lovaca F-16 iz paketa od ukupno 50 aviona obećanih do 2030. godine", dodala je ruska zvaničnica.

Prema riječima Zaharove, najavljeni iznosi donacija za nastavak "krvave agresije" protiv Rusije predstavljaju još jedan ubjedljiv dokaz da je danas Evropa glavna prepreka na putu ka miru u Ukrajini.

"U nastojanju da pokaže 'efikasnost' zapadne vojne pomoći, režim Zelenskog počeo je javno da se hvali rezultatima upotrebe naoružanja koje sponzori isporučuju Ukrajini protiv naše zemlje i naših građana, praćenim video-snimcima terorističkih napada na stambene kvartove i civilne objekte", naglasila je diplomata.

Ona je podsjetila da je "premijerni prikaz" bio organizovan povodom samita Grupe sedam i međunarodnog sajma naoružanja, održanih prošle nedelje u Francuskoj.

"Međutim, organizatori takvih 'bioskopskih projekcija' nisu uzeli u obzir da na taj način i oni sami, kao i njihovi naručioci, još jednom potvrđuju umiješanost pokrovitelja Kijeva u sadašnji sukob i njihovu podršku zločinima koje čine Oružane snage Ukrajine", zaključila je Marija Zaharova.