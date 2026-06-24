"Rusija neće prihvatati ultimatume koje joj bilo ko nameće. To bi trebalo da imaju u vidu pojedini političari u zemljama zapadno od Rusije koji nastavljaju da naoružavaju kijevski režim. Oni su za sebe već sahranili rezultate Enkoridža i pokušavaju da nametnu svoju viziju pregovora kao procesa formalizacije kapitulacije Rusije. Takvo ponašanje sigurno neće dovesti do pozitivnih rezultata", izjavio je Lavrov.

On je istakao da Zapad mora da shvati da treba da odustane od širenja u sferi vitalnih interesa Rusije, i što prije to učini, to bolje.

O pregovorima

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov uvjeren je da je ukrajinski sukob još uvijek moguće riješiti političko-diplomatskim metodama.

"Poslije mnogo godina, kako se ispostavilo, besmislenih i bez rezultata ubjeđivanja sa naše strane, neophodno je shvatiti jednostavnu istinu: protivnici Rusije ne mogu beskonačno i nekažnjeno da ignorišu naša jasno izražena upozorenja o nedopustivosti stvaranja neprihvatljivih prijetnji nacionalnoj bezbijednosti naše zemlje i kršenja svih mogućih obaveza u pogledu zakonskih prava ruskog i ruskojezičnog stanovništva Ukrajine, slobode upotrebe ruskog jezika, slobode medija na ruskom jeziku, ruske kulture, kao i kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve", objasnio je ministar.

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On je istakao da Rusija neće pristati na prekid vatre u Ukrajini zarad pregovora. Moskva je spremna da pregovara u bilo kom trenutku, ali samo ako se podnesu ozbiljni predlozi. Potrebne su konkretne, pravno obavezujuće garancije u oblasti bezbijednosti, zasnovane na principu njene nedeljivosti, uključujući obezbjeđivanje bezbijednosti Rusije na zapadnim granicama.

"Istovremeno, Zapad mora da shvati, i što prije to bolje, da treba da odustane od planova vojno-političke, geoekonomske i, dodao BiH, ideološke ekspanzije u zoni vitalnih interesa Rusije", naglasio je šef ruske diplomatije.

"U avgustu prošle godine lideri Rusije i SAD postigli su niz dogovora o političkim putevima za izlazak iz ukrajinske krize. Mi ostajemo privrženi tim dogovorima", rekao je Lavrov.

Po njegovim riječima, lopta u rješavanju ukrajinske krize je na drugoj strani.

"Lopta danas nije na našoj strani terena, iako nam je sve češće pokušavaju prebaciti iz ofsajda, ako govorimo jezikom popularnog Svjetskog prvenstva u fudbalu. To vam neće proći" poručio je Lavrov, govoreći o ukrajinskoj krizi.

/sputniknews/