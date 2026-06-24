Fico jasan: Slovačka neće izdvajati sredstva za vojnu pomoć Kijevu

Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Sa velikom zabrinutošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari. Samit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu", rekao je Fico u razgovoru sa studentima.

On je dodao da se govori o pomoći od 70 milijardi evra.

"Ovo govorim prvi put javno: Učiniću sve da osiguram da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu Ukrajini. Spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć Ukrajini", naglasio je slovački premijer, a prenosi Srna.

On je podvukao da Bratislava "iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat".