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Fico jasan: Slovačka neće izdvajati sredstva za vojnu pomoć Kijevu

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ATV redakcija
24.06.2026 22:15

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Sa velikom zabrinutošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari. Samit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu", rekao je Fico u razgovoru sa studentima.

On je dodao da se govori o pomoći od 70 milijardi evra.

"Ovo govorim prvi put javno: Učiniću sve da osiguram da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu Ukrajini. Spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć Ukrajini", naglasio je slovački premijer, a prenosi Srna.

On je podvukao da Bratislava "iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat".

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Robert Fico

Ukrajina

Rusija

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