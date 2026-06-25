Pogledajte reakciju komentatora tokom razornog potresa: Trese se

Scena iz komentatorske kabine na stadionu Universitario u Karakasu ostavila je sportsku javnost u potpunom šoku dok su razorni potresi magnituda kasno popodne rušili zgrade i izazvali paniku širom Venecuele.

Trojica venecuelanskih komentatora, koji su u tom trenutku prenosili profesionalnu bejzbolsku utakmicu domaće lige (LMBP) između momčadi Marineros de Karabobo i Senadores de Karakas, odbili su prekinuti prenos i ispustiti mikrofone, uprkos tome što se sve oko njih silovito rušilo i ljuljalo.

Profesionalizam iznad panike

Na dramatičnom video snimku jasno se vidi trenutak udara prvog snažnog zemljotresa. Dok se ustakljena komentatorska kabina visoko iznad tribina počinje da trese, a ekrani da podrhtavaju, glavni komentator ne dopušta da mu glas zadrhti.

S potpunom smirenošću i profesionalizmom u mikrofon govori: "Potres je / Trese se", te nastavlja da analizira situaciju na terenu dok tlo pod njim doslovno pleše.

U pozadini se čuju dramatični zvukovi škripe stadionske konstrukcije, a na snimci se vidi kako glavni sudija na terenu hitno pokazuje znak za prekid igre, nakon čega igrači u panici istrčavaju iz svojih klupa prema sredini terena, najsigurnijoj zoni otvorenog prostora.

Snimak iz komentatorske kabine u samo nekoliko sati postala je viralni hit na društvenim mrežama širom svijeta.

/Provjereno.info/