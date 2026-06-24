Angelina Topić pokorila Hrvatsku

Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je drugo mjesto na Memorijalu "Boris Hanžeković" u Zagrebu, čuvenom mitingu koji se održava po 76. put. Ona je sa preskočenih 1.94 ostavila dio konkurencije iza i upisala novi podijum u ljetnjoj sezoni.

Nakon što je zauzela treće mesto na Dijamantskoj ligi u Rabatu, odnosno drugo u nadmetanju u Atini, sada se popela opet na drugo mjesto. Angelina je iz trećeg pokušaja preskočila pomenutu visinu.

Prethodno je obarala po jednom i visine od 1.84 i 1.90, iz prve letjela preko 1.80, 1.87 i 1.92, a na kraju i tri puta rušila na 1.97 metara.

Prvo mesto zauzela he svetska rekorderka Jaroslava Mahučih sa 1.97, a treće Lamara Distan iz Jamajke sa preskočenih 1.92, dok je Italijanka Idea Peroni stala na visini od 1.90.

Angelina Topić na narednim nadmetanjima nastavlja pripremu za glavni cilj ovog leta, a to je Evropsko prvenstvo u Birmingemu.

(Telegraf)