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"Rukometni kamp Nebojša Grahovac" okupio golmanske nade

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 20:37

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Граха Камп
Foto: ATV

Cilj kampa je da polaznici u što kraćem roku upiju znanje i steknu dodatno iskustvo. Rad sa Nebojšom Grahovcem od velikog im je značaja, što potvrđuje mladi golman iz Žepča, Matej Sinanović koji se i ove godine prijavio za kamp.

Hvali uslove za rad, ali i posvećenost trenera.

Biti golman najteža je i najodgovornija uloga u ekipi, ali ne treba zaboraviti da je rukomet kolektivni sport. Zato se Grahovac, zajedno sa svojim timom, pobrinuo da ne izostavi ni jedan segment važan za napredak mladog sportiste.

Dobre priče treba podržati. Zato je i ove godine kamp organizovan u koordinaciji sa ženskim i muškim rukometnim klubom Borac, kao i Rukometnim savezom Republike Srpske.

"Rukometni kamp Nebojša Grahovac" traje do 26. juna, a ove godine okupio je 30 dječaka i djevojčica uzrasta od 10 do 18 godina.

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Tag :

rukomet

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