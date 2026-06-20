Najbolji tekvondisti odmjerili snage na prvenstvu BiH u Laktašima

Dvorana Laktaši bila je poprište sjajnih borbi za medalje u okviru 11. po redu Tekvondo Prvenstva BiH. Oko 300 takmičara borilo se za odličja, a među njima i momci koji su u minulom periodu napravili zapažene međunarodne rezultate.

Svoje prve tekvondo korake uče i oni najmlađi. Osvojene su prve medalje, a još važnije, tu je i dragocjeno iskustvo za budućnost.

Tehnički organizator prvenstva je tekvondo savez Republike Srpske.

Od najmlađih do najiskusnijih, takmičari su demonstrirali kvalitet, borbenost i sportski duh, a osvojene medalje biće dodatan motiv za nove izazove i takmičenja.