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Najbolji tekvondisti odmjerili snage na prvenstvu BiH u Laktašima

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 20:45

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Најбољи теквондисти одмјерили снаге на првенству БиХ у Лакташима
Foto: ATV

Dvorana Laktaši bila je poprište sjajnih borbi za medalje u okviru 11. po redu Tekvondo Prvenstva BiH. Oko 300 takmičara borilo se za odličja, a među njima i momci koji su u minulom periodu napravili zapažene međunarodne rezultate.

Svoje prve tekvondo korake uče i oni najmlađi. Osvojene su prve medalje, a još važnije, tu je i dragocjeno iskustvo za budućnost.

Tehnički organizator prvenstva je tekvondo savez Republike Srpske.

Od najmlađih do najiskusnijih, takmičari su demonstrirali kvalitet, borbenost i sportski duh, a osvojene medalje biće dodatan motiv za nove izazove i takmičenja.

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Tagovi :

tekvando

Laktaši

takmičenje

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Najbolji tekvondisti odmjerili snage na prvenstvu BiH u Laktašima

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