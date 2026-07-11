Vuk Janković iz Trebinja osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vuk Janković, učenik trećeg razreda Gimnazije "Jovan Dučić" iz Trebinja, osvojio je bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, održanoj u Bukaramangi u Kolumbiji.
Stefan Maletić, učenik trećeg razreda Gimnazije Banjaluka, na istom takmičenju nagrađen je pohvalom.
Na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvovao je 381 učenik iz cijelog svijeta.
Učenike iz Republike Srpske je na ovom prestižnom takmičenju predvodio magistar Bojan Kovačević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Vuku Jankoviću iz Trebinja na osvojenoj bronzanoj medalji, a Stefanu Maletiću iz Banjaluke na pohvali na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji.
"Svojim znanjem, talentom i predanim radom dostojno su predstavljali Republiku Srpsku i učinili nas ponosnim", naveo je Dodik na "Iksu".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h1
Društvo
4 h0
Najnovije
22
23
22
08
22
05
22
02
21
43
Trenutno na programu