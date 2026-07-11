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Vuk Janković iz Trebinja osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 22:02

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Вук Јанковић из Требиња освојио бронзану медаљу на Међународној олимпијади из физике

Vuk Janković, učenik trećeg razreda Gimnazije "Jovan Dučić" iz Trebinja, osvojio je bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, održanoj u Bukaramangi u Kolumbiji.

Stefan Maletić, učenik trećeg razreda Gimnazije Banjaluka, na istom takmičenju nagrađen je pohvalom.

Na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvovao je 381 učenik iz cijelog svijeta.

Učenike iz Republike Srpske je na ovom prestižnom takmičenju predvodio magistar Bojan Kovačević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.


Dodik uputio čestitke

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Vuku Jankoviću iz Trebinja na osvojenoj bronzanoj medalji, a Stefanu Maletiću iz Banjaluke na pohvali na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji.

"Svojim znanjem, talentom i predanim radom dostojno su predstavljali Republiku Srpsku i učinili nas ponosnim", naveo je Dodik na "Iksu".

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Tagovi :

Vuk Janković

Trebinje

Fizika

Milorad Dodik

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