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Borba sa vatrenom stihijom: Dva velika požara spojena u jedan, sve snage na terenu

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 21:43

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Борба са ватреном стихијом: Два велика пожара спојена у један, све снаге на терену

Dva velika požara na Korčuli spojila su se u jedan, a sve raspoložive vatrogasne snage upućene su na ovo hrvatsko ostrvo kako bi se borile sa vatrenom stihijom.

Vatra je između mjesta Blato i Smokvice zahvatila je veliku površinu, a na terenu je više od 150 vatrogasaca.

Glavni vatrogasni komandant Stjepan Simović rekao je da kuće za sada nisu ugrožene, ali da se kod požara ovakvih razmjera to ne može isključiti.

On je istakao da se vatra zbog jakog vjetra brzo proširila na području Blata i Smokvice, pa je stanje na ostrvu vrlo složeno.

"Gori velika površina guste borove šume, a dim i vatra vatra vide iz velike udaljenosti", rekao je Simović za Novu TV.

Iako je vjetar u međuvremenu oslabio, kaže Simović, situacija je i dalje vrlo ozbiljna.

Kao najveći problem naveo je nepristupačan teren, jer vatrogasci do požarišta moraju dugo da pješače.

Simović je naredio stavljanje u pripravnost i dodatnih vatrogasnih snaga.

U Dalmaciji je tokom dana izbilo više požara koje je izazvalo grmljavinsko nevrijeme.

Osim na Korčuli, požari su izbili kod Grebaštice, u Vodicama, te na Čiovu, a u njihovom gašenju je učestvovalo više kanadera i jedan er traktor, prenosi Srna.

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Korčula

požar

vatra

Hrvatska

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