Neočekivan zaplet u Briselu: Ljubljana blokirala imenovanje Tanje Fajon?

Imenovanje bivše slovenačke ministarke spoljnih poslova Tanje Fajon za specijalnu predstavnicu Evropske unije za afričku regiju Sahel iznenada se zakomplikovalo i pretvorilo u prvorazredni diplomatski skandal.

Komitet stalnih predstavnika država članica EU (Coreper) trebalo je na sjednici da odluči o njenom zvaničnom imenovanju, ali je, prema novom zvaničnom dokumentu, ova tačka u potpunosti uklonjena sa dnevnog reda.

Prema nezvaničnim informacijama iz Brisela, cijeli postupak je u posljednjem trenutku zaustavila upravo zvanična Ljubljana, odnosno nova slovenačka izvršna vlast.

Tanju Fajon je za ovu važnu diplomatsku funkciju predložila visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas (Kaja Kallas). Fajonova je izjavila da je potpuno zatečena i razočarana ovakvim razvojem događaja, ističući da je prošla izuzetno zahtjevne provjere i da je njena kandidatura bila opšteprihvaćena.

"Nemam riječi. Trenutno je šteta veća za Sloveniju nego za mene. Bio je to težak proces selekcije za Evropsku službu za spoljne poslove, na koji su mnogi mogli da se prijave. Izabrana sam i uživala sam podršku svih zemalja" izjavila je vidno ogorčena Fajonova za slovenačku novinsku agenciju STA.

Ona je dodala da se i dalje nada da će razum prevladati i da će „odluka biti važeća na glasanju u srijedu“, za kada je pomjereno odlučivanje na nivou Korepera.

Nakon toga bi trebalo da uslijedi pisani postupak u kojem je za konačnu potvrdu potrebna podrška kvalifikovane većine država članica, odnosno najmanje 15 država koje predstavljaju najmanje 65 odsto ukupnog stanovništva Evropske unije.

S druge strane, aktuelni ministar spoljnih poslova Slovenije Tone Kajzer izjavio je tokom posjete Berlinu da nema nikakve informacije o tome da je Vlada uopšte raspravljala ili donijela odluku o povlačenju podrške. Kajzer je odgovornost prebacio na prethodnu vlast.

"Možda je prethodna vlada donijela neke odluke o ovome. Naravno, nastojaćemo da pronađemo rješenje koje će predstavljati dodatnu vrijednost i za interese Evropske unije u ovom području i, naravno, za Sloveniju", poručio je Kajzer na konferenciji za novinare sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom.

On je naglasio da slovenačka spoljna politika prvenstveno teži bezbjednosti i prosperitetu sopstvene države. Kako je rekao, ako Slovenija može da doprinese naporima Evropske unije u podsaharskoj Africi, to će rado učiniti, ali isključivo na koordinisan način.

Kajzer je najavio da će o ovom problemu lično razgovarati sa Kajom Kalas tokom sastanka najavljenog za nedjelju.

Da su odnosi između Ljubljane i Brisela zategnuti, potvrđuje i zvanično saopštenje Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovenije. Iz Ministarstva tvrde da ih Evropska komisija, otkako je Kajzer preuzeo njegovo vođenje, nikada nije pitala za mišljenje, prenosi Politički.

"Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova pod vođstvom Tonea Kajzera nikada nije pitano za mišljenje od Evropske komisije, nikada nije dalo saglasnost, niti je o ovom pitanju odlučivala aktuelna vlada. Za poziciju o kojoj se raspravlja EU je potreban kvalifikovan kandidat sa iskustvom u ovoj oblasti", saopšteno je iz slovenačkog ministarstva.

Ovakvim odgovorom otvoreno je nagoviješteno da Fajonovu ne smatraju odgovarajućim izborom.

Savjet Evropske unije odbio je da zvanično komentariše detalje i razloge uklanjanja ove tačke sa dnevnog reda, uz obrazloženje da je postupak imenovanja specijalnih predstavnika povjerljiv. Iz Brisela su samo potvrdili naredne tehničke korake koji bi trebalo da uslijede sljedeće sedmice.

Evropska unija hitno traži novog specijalnog predstavnika za Sahel nakon što je bivši portugalski ministar spoljnih poslova Žoao Kravinjo (João Cravinho) 1. jula napustio tu poziciju kako bi preuzeo dužnost rektora Evropskog koledža u Brižu, u Belgiji.

Glavni zadatak novog predstavnika biće upravljanje doprinosom Evropske unije međunarodnim naporima za postizanje trajnog mira, bezbjednosti i razvoja u ovoj izuzetno nestabilnoj afričkoj regiji, na temeljima usvojene Strategije EU za bezbjednost i razvoj Sahela.