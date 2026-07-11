Ukopom deset Bošnjaka završen skup u Potočarima

Komemoracija u Potočarima kod Srebrenice, uz vjerski obred koji je predvodio poglavar Islamske vjerske zajednice u BiH Husein Kavazović, završena je ukopom posmrtnih ostataka 10 identifikovanih Bošnjaka nastradalih u julu 1995. godine.

Skupu je prisustvovalo više hiljada građana, brojne delegacije iz FBiH i strane pretežno nižerangirane diplomate, većinom iz muslimanskih zemalja, koji su položili cvijeće kod centralnog kamena u Memorijalnom centru Potočari poginulim bošnjačkim vojnicima, pripadnicima zloglasne srebreničke 28. divizije kojom je komandovao Naser Orić.

Time je obilježena 31 godina od njihovog stradanja, prenosi Srna.

Strane diplomate su već napustile Potočare, a i građani, od kojih mnogi nisu ni ušli u mezarje, počinju da odlaze i ostaju samo članovi porodica i radnici koji uređuju grobna mjesta.

Kao i prethodnih godina skup je bio "začinjen" bijelim zastavama sa ljiljanima, ali bez mačeva. Takođe, veliki broj prisutnih muškaraca, a i žena, na glavama su nosili kape sa zastavama BiH i Turske.

Novinari iz medija Republike Srpske nisu dobili mogućnost da se akredituju za skup i nisu mogli da neposredno prate ovaj događaj.

Samo 200 metara od mjesta održavanja komemoracije i ukopa muslimanskih šehida, u centru Potočara, čulo se "Bujrum, lubenice kod Hame iz Zenice".

Preko puta dimio se roštilj i širio miris ćevapa i pljeskavica, a dvadesetak metara dalje vladala je skoro vašarska atmosfera. Ispod punih zadimljenih šatora sjeklo se i jelo pečenje, ćevapi, slatkiši, a prodavala se i druga neprehrambena roba.

Komemoraciju su obezbjeđivali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policija Republike Srpske u saradnji sa ostalim bezbjednosnim strukturama.

(Srna)