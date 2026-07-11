U junu u Srpskoj evidentirano 268 slučajeva obijesne vožnje

Na području Republike Srpske tokom juna evidentirano je 268 slučajeva obijesne vožnje, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova očekuju da će broj ovih najtežih saobraćajnih prekršaja u narednom periodu biti u padu zahvaljujući strožim zakonskim sankcijama i pojačanim policijskim kontrolama.

Glavni inspektor Jedinice policije za bezbjednost saobraćaja MUP-a Republike Srpske Dragan Milošević izjavio je da ovaj broj nije iznenađenje, već rezultat intenzivnijeg rada policije tokom ljetnih mjeseci, kada tradicionalno raste broj saobraćajnih nezgoda.

– Pratili smo statističke pokazatelje iz prethodnih godina i utvrdili da su jun, jul i avgust mjeseci sa povećanim brojem saobraćajnih nezgoda, zbog čega smo i prije stupanja na snagu izmjena Zakona planirali pojačane aktivnosti policijskih službenika – rekao je Milošević.

Novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja, koji se primjenjuje od kraja maja, obijesnu vožnju definiše kao grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno ugrožava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Milošević je pojasnio da se obijesnom vožnjom smatra prekoračenje brzine za više od 40 kilometara na čas u naselju, odnosno više od 60 kilometara na čas van naselja, prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, preticanje kolone preko pune linije, kao i upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod dejstvom narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci.

Prema njegovim riječima, najveći broj evidentiranih slučajeva upravo se odnosi na vožnju pod dejstvom alkohola, upravljanje vozilom pod uticajem narkotika i drastično prekoračenje dozvoljene brzine.

- Za obijesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2.000 do 3.000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda. Ukoliko vozač izazove saobraćajnu nezgodu, kazna se povećava na od 3.000 do 5.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom od devet mjeseci i četiri kaznena boda - rekao je inspektor.

Milošević ističe da je osnovni cilj strožih kazni prevencija i odvraćanje vozača od činjenja najtežih prekršaja, a stvarni efekti novih mjera biće vidljivi nakon detaljnije analize statističkih podataka u narednom periodu.

Izmjenama zakona povećane su i kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, kao i korišćenje uređaja za ometanje rada radara. Za ove prekršaje predviđene su kazne od 200 do 300 KM.

Tokom juna policija je sankcionisala i 34 vozača zbog korišćenja uređaja koji ometaju rad radarskih sistema i uređaja za evidentiranje saobraćajnih prekršaja.

- Jedna od najznačajnijih novina zakona jeste mogućnost trajnog oduzimanja motornog vozila vozačima koji u periodu od dvije godine ponove prekršaj objesne vožnje - dodao je Milošević.

On je naglasio da MUP Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju da tokom ljetne turističke sezone prilagode brzinu uslovima na putu, izbjegavaju vožnju pod dejstvom alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, koriste sigurnosni pojas, ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i prave redovne pauze na dužim putovanjima kako bi doprinijeli većoj bezbjednosti na putevima.

(RTRS)