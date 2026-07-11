Sutra parastos poginulim Srbima na Zalazju

U Zalazju kod Srebrenice sutra će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačikim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga.

Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih, tog tragičnog Petrovdana nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja nastradalih Bošnjaka.

Posmrtni ostaci stradalih su poslije više od godinu identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine, dok su dvojica vojnika pronađeni obezglavljeni na smetljištu, ekshumirani, identifikovani i sahranjeni ranije.

Deset nestalih još nije pronađeno i njima se gubi trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici. Od zarobljenih niko nije preživio i niko nije odgovarao za njihova ubistva.

U crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici sutra u 8.00 časova biće služena liturgija, dok će kod spomen-obilježja na groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama biti položeno cvijeće.

Kod spomenika i kosturnice na Zalazju u 12.30 časova biće služen parastos za Srbe ubijene na Petrovdan 1992. godine, kao i za sve ostale srpske vojnike i civile iz ove opštine poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ali i žrtvama ovog sela koje su ubile ustaše treći dan Trojčindana 1943. godine.

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Time će biti završen program memorijalne manifestacije "Petrovdanski dani" koja se organizuje u znak sjećanja na poginule Srbe pod sloganom "34 godine zločina bez kazne".

U okviru manifestacije večeras je predviđeno bogosluženje u srebreničkoj crkvi i koncert pojca Anđele Kulić, te paljenje petrovdanskih lila.

Sutra će kod crkve u Toplici biti održan memorijalni turnir u malom fudbalu u znak sjećanja na sveštenomučenika Bobana Lazarevića koga su muslimanski dželati ubili dok je obavljao vjerski obred 5. jula 1992. godine u Krnjićima.

Nastavljajući sistematsko plansko i kontinuirano etničko čišćenje srpskih prostora započeto u aprilu, brojne muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića, 12. jula 1992. godine, upale su u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini ubijajući, pljačkajući i paleći sve što su stigle.

Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i srednjeg Podrinja još niko nije odgovarao, prenosi Srna.