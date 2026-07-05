Logo

Služen parastos za 40 ubijenih Srba u selu Zagoni

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 13:19

Komentari:

0
Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони
Foto: ATV

U bratunačkom selu Zagoni danas je služen parastos za 40 srpska civila i vojnika, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovom selo.

Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata Bratunca položili su cvijeće kod spomen-ploče.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zločin nad Srbima

Bratunac

Parastos

Komentari (0)

Pročitajte više

Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Spremno 100.000 KM za podsticaje privredi

1 h

0
Килијан Мбапе тјеши навијачицу Парагваја.

Fudbal

Potez za pamćenje: Mbape oduševio planetu jednim gestom

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Stigla potvrda iz Kremlja: Tampon-zona se planski širi

1 h

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Društvo

Slijedi vremenski šok: Ova tri dana donose haos, spremite se

2 h

0

Više iz rubrike

У Костајници је данас обиљежен Дан бораца ове локалне заједнице и положени вијенци на споменик борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Gradovi i opštine

Položeni vijenci na spomenik palim borcima u Kostajnici

31 min

0
Ватрогасци ватрогасце јединице Приједор спашавају дјечака из табуреа.

Gradovi i opštine

Neobična akcija u Prijedoru: Vatrogasci spasili dječaka iz taburea

4 h

0
Бијељински кардиолози

Gradovi i opštine

Interventna kardiologija u Bijeljini na visokom nivou

18 h

0
Владимир Јотић из Горњих Палачковаца код Прњавора прославио је данас, 4. јула, 103. рођендан, а тим поводом посјетио га је Дарко Томаш, градоначелник ове локалне заједнице.

Gradovi i opštine

Vladimir iz Prnjavora proslavio 103. rođendan, posjetio ga Tomaš

1 d

1

  • Najnovije

14

13

Cvijanović i Minić sa penzionerima u Tesliću

14

04

Dobojlija prijetio da će polomiti nevjenčanu suprugu i svastiku

13

50

Položeni vijenci na spomenik palim borcima u Kostajnici

13

31

Ko je bjegunac iz Čakovca? Osuđivan u BiH, sada upucao mladiće

13

19

Služen parastos za 40 ubijenih Srba u selu Zagoni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima