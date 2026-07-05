Služen parastos za 40 ubijenih Srba u selu Zagoni

Autor:ATV redakcija
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U bratunačkom selu Zagoni danas je služen parastos za 40 srpska civila i vojnika, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovom selo.
Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata Bratunca položili su cvijeće kod spomen-ploče.
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