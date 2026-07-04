Vladimir iz Prnjavora proslavio 103. rođendan, posjetio ga Tomaš

Tim povodom posjetio ga je gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.

"Prošle godine nisam bio u prilici da dođem, a deda Vladimir je tada rekao: 'Nema veze, doći će dogodine'. I zato sam danas tu. Dragi deda Vladimire, od srca Vam želim srećan rođendan, dobro zdravlje i neka Vas i dalje prati vedar duh, koji je najljepši ukras Vaših 103 godine života", rekao je Tomaš.