Vladimir iz Prnjavora proslavio 103. rođendan, posjetio ga Tomaš

Autor:ATV redakcija
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Vladimir Jotić iz Gornjih Palačkovaca kod Prnjavora proslavio je danas 103. rođendan.
Tim povodom posjetio ga je gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
"Prošle godine nisam bio u prilici da dođem, a deda Vladimir je tada rekao: 'Nema veze, doći će dogodine'. I zato sam danas tu. Dragi deda Vladimire, od srca Vam želim srećan rođendan, dobro zdravlje i neka Vas i dalje prati vedar duh, koji je najljepši ukras Vaših 103 godine života", rekao je Tomaš.
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