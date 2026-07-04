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Vladimir iz Prnjavora proslavio 103. rođendan, posjetio ga Tomaš

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 14:18

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Владимир Јотић из Горњих Палачковаца код Прњавора прославио је данас, 4. јула, 103. рођендан, а тим поводом посјетио га је Дарко Томаш, градоначелник ове локалне заједнице.
Foto: Facebook / Printscreen

Vladimir Jotić iz Gornjih Palačkovaca kod Prnjavora proslavio je danas 103. rođendan.

Tim povodom posjetio ga je gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.

"Prošle godine nisam bio u prilici da dođem, a deda Vladimir je tada rekao: 'Nema veze, doći će dogodine'. I zato sam danas tu. Dragi deda Vladimire, od srca Vam želim srećan rođendan, dobro zdravlje i neka Vas i dalje prati vedar duh, koji je najljepši ukras Vaših 103 godine života", rekao je Tomaš.

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Darko Tomaš

Prnjavor

Vladimir Jotić 103. rođendan

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