Obezbijeđeno 5 miliona maraka za kanalizacionu mrežu u Tukovima

Izgradnja kanalizacione mreže u ovom mjestu počela je 2008. godine i u koju je uloženo više od 10 miliona maraka, nikada nije završena. Cijeli slučaj je preuzelo tužilaštvo, zbog sumnje da je grad oštećen za devet miliona maraka.

Osim što mještani nemaju kanalizaciju, ovaj problem ugrožava i snabdijevanje grada, jer se u Tukovima nalaze svi bunari. Dodatnu opasnost predstavljaju poplave. Kada Sana izlije, veći dio naselja ostane pod vodom, pa mještani sumnjaju da bi na takvom zemljištu sistem uopšte mogao da funkcioniše. Ceste su raskopane, asfalt je uništen, a nakon 20 godina neispunjenih obećanja, optimizma skoro da i nema.

"Koliko sam ja upoznat pumpe te bi trebalo da rade 24 sata. Šta kad se desi nestanak struje ili nešto drugo, to bi sve trebalo da se vrati u kuće. Što se tiče izgradnje i popravke i ovoga projekta do kraja apsolutno nisam optimista, čak mislim da ovih pet miliona koliko god da se izdvoji iz džepa građana Republike Srpske će opet biti bačeno i neće od toga ništa biti napravljeno, i ako se napravi to ne vjerujem da će funkcionisati", izjavio je Tomislav Gašić.

Od utrošenih 10 miliona maraka u ovih 20 godina, odrađena su dva kraka i tri kilometra primarne mreže. Sekundarna mreža koja je trebala doći do domaćinstava nije odrađena ni jedan metar.

"Ovo što je urađeno, razgovarao sam sa tim ljudima koji su bili tu i pravili tu analizu šta možemo da iskoristimo stare mreže, kaže samo šahtove. Biće jedan problem jer su ljudima načinjene ogromne štete prvi put kad je kopana ta primarna mreža išlo se sedam osam metara dubine", izjavio je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Tukovi Zoran Jeftić.

Zbog sumnje da je budžet oštećen za više od devet miliona maraka slučaj je preuzelo prijedorsko tužilaštvo i pokrenuti su sudski sporovi za utvrđivanje odgovornosti. Iz Gradske uprave kažu da su uz pomoć republičkog nivoa vlasti stvoreni preduslovi za nastavak radova. Grad se kreditno zadužio dva miliona maraka, dok se sa nivoa Vlade očekuje još tri. Radovi počinju odmah nakon završetka sudskog vještačenja.

"Mi kad dobijemo od suda potvrdu da se može ući u radove, mi ćemo ući bićemo spremni finansijski. Uradićemo dodatne analize, vid nećemo šta su i ti vještaci u sudskom procesu rekli, možda je nešto doro, možda nešto nije, možda je nešto kontra od mišljenja same firme koja je nama uradila posao za koji je predviđena, tako da ćemo u potpunosti znati na čemu smo, šta smo i biti što je najbitnije finansijski spremni za samu rekonstrukciju", kazao je načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Aleksandar Šobot.

Sistem je godinama stajao van upotrebe jer niko sa sigurnošću nije mogao da zna šta se dešava ispod tla. Ipak, nadležni poručuju, da je uz poplave koje redovno pogađaju grad ovo jedan od najvećih problema i da je konačno došlo vrijeme za njegovo rješenje. Usklađivanje mišljenja firme koja će biti izvođač radova i sudskih vještaka biće posljednji korak prije nego što se precizno utvrdi kako će novih pet miliona biti utrošeno.