Original falsifikata: Stihija političkih zbivanja i sudbina tri ratna druga

'Original falsifikata' je jugoslovenski dramski film iz 1991. godine u režiji Dragana Kresoje.

Radnja prati tri ratna druga Pavla, Stojana i Dragišu koji poslije ratnih godina zauzimaju različite položaje u svom mjestu. Pavle predaje djeci u mjesnoj školi, Stojan postaje sekretar komiteta Partije, dok Dragiša radi u UDB-i. Prijateljstvu na put staje ljubav, jer se Pavle zaljubljuje u Stojanovu vjerenicu Lenu s kojom čeka i dijete. Međutim, Pavla odvode na Goli otok, a Stojan u tom periodu ženi Lenu i tek rođenom djetetu daje svoje prezime.

Stihija političkih zbivanja zamrsila je konce njihovih života, i oni postaju njen sastavni dio.

Film je dobitnik više nagrada i posljednji zvanični jugoslovenski kandidat za Oskara za najbolji film na stranom jeziku.

'Original falsifikata' subota u 21 čas i 30 minuta.