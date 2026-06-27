Agrar: Ukinuta zabrana izvoza piletine iz BiH i početak žetve – šta očekuju naši poljoprivrednici?

Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' naša Zorica Petković donosi vam najnovije informacije o povratku domaćeg pilećeg mesa na strana tržišta, kao i detaljan izvještaj o toku žetve i očekivanjima domaćih ratara.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale. Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković. 'Agrar' nedjeljom u 8 časova

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.