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Agrar: Ukinuta zabrana izvoza piletine iz BiH i početak žetve – šta očekuju naši poljoprivrednici?

Izvor:

ATV

27.06.2026 08:00
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' naša Zorica Petković donosi vam najnovije informacije o povratku domaćeg pilećeg mesa na strana tržišta, kao i detaljan izvještaj o toku žetve i očekivanjima domaćih ratara.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova

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ATV

Zorica Petković

Agrar

Poljoprivreda

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