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ParlATVment: Najbolje od druge sezone

Izvor:

ATV

24.06.2026 18:00
pr id parla
Foto: atv

'ParlATVment' odlazi na odmor, nakon što su još jednom analizirane i obrađene najaktuelnije domaće i svjetske teme.

Ako već zbog ratova i kriza nije moglo češće o sportu i kultutu govoriće se još jednom barem na kraju sezone.

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

Ne propustitet 'ParlATVment' u četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Parlatvment

Predrag Ćurković

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