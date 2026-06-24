ParlATVment: Najbolje od druge sezone

Izvor:
ATV
'ParlATVment' odlazi na odmor, nakon što su još jednom analizirane i obrađene najaktuelnije domaće i svjetske teme.
Ako već zbog ratova i kriza nije moglo češće o sportu i kultutu govoriće se još jednom barem na kraju sezone.
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
Ne propustitet 'ParlATVment' u četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
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