ParlATVment: Najbolje od druge sezone

'ParlATVment' odlazi na odmor, nakon što su još jednom analizirane i obrađene najaktuelnije domaće i svjetske teme.

Ako već zbog ratova i kriza nije moglo češće o sportu i kultutu govoriće se još jednom barem na kraju sezone.

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

Ne propustitet 'ParlATVment' u četvrtak u 20 časova i 10 minuta.