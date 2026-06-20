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Energo klub: Najaktuelnije energo teme

Izvor:

ATV

20.06.2026 12:15
енерго ново
Foto: atv

Novi 'Energo klub' o najaktuelnijim energo pitanjima u Republici Srpskoj.

Kako teče remont u RiTE Gacko i dokle se stiglo sa prečistačem za ugalj?

Šta su zaključci panela ‘Energija budućnosti: veliki projekti, veliki rizici’?

O projektima i rizicima razgovarali smo sa ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem.

Šta ima novo u Elektrodistribuciji Bijeljina?

Ulaže li se dovoljno u energetsku efikasnost?

'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

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ATV

Energo klub

Bojan Nosović

Teodora Bjelogrlić

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