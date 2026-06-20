Energo klub: Najaktuelnije energo teme

Izvor:
ATV
Novi 'Energo klub' o najaktuelnijim energo pitanjima u Republici Srpskoj.
Kako teče remont u RiTE Gacko i dokle se stiglo sa prečistačem za ugalj?
Šta su zaključci panela ‘Energija budućnosti: veliki projekti, veliki rizici’?
O projektima i rizicima razgovarali smo sa ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem.
Šta ima novo u Elektrodistribuciji Bijeljina?
Ulaže li se dovoljno u energetsku efikasnost?
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
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