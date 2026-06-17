Bitno: Studiranje u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
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Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o studiranju u Republici Srpskoj.
Povećane studentske stipendije, besplatni studentski domovi, subvencionisana ishrana, savremeni studijski programi i ulaganje u univerzitete. Da li Republika Srpska mladima danas nudi dovoljno razloga da fakultet upišu baš ovdje?
Za 'Bitno' govore: Draga Mastilović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci i Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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