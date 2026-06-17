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Bitno: Studiranje u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

17.06.2026 14:47

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Битно: Студирање у Републици Српској
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o studiranju u Republici Srpskoj.

Povećane studentske stipendije, besplatni studentski domovi, subvencionisana ishrana, savremeni studijski programi i ulaganje u univerzitete. Da li Republika Srpska mladima danas nudi dovoljno razloga da fakultet upišu baš ovdje?

Za 'Bitno' govore: Draga Mastilović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci i Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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